La tajante advertencia de Mauro Icardi tras el regreso de Wanda Nara a la Argentina: "Mi gente..."

Wanda Nara viajó a Japón junto a Martín Migueles donde pasaron primero por Shanghai y luego a Tokyo, donde compartieron paseos turísticos, compras de lujo y cenas en hoteles de alto nivel.
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El futbolista Mauro Icardi compartió un curioso mensaje en las redes al tiempo que su ex Wanda Nara regresó al país tras su último paso por Japón.
Wanda Nara viajó a Japón junto a Martín Migueles donde pasaron primero por Shanghai y luego a Tokyo, donde compartieron paseos turísticos, compras de lujo y cenas en hoteles de alto nivel.
El viaje tuvo un tono de relax y desconexión, aunque también generó polémica por un episodio en el tren bala Shinkansen temático, donde fueron criticados por su comportamiento y generó debate en redes al ser cuestionada por hablar a los gritos por teléfono y reclinar casi al máximo su asiento con los pies en el asiento de adelante.
Lo cierto es que tras regresar a la Argenitna luego de unas semanas, quien rompió el silencio desde las redes con un particular y llamativo mensaje fue su ex pareja, Mauro Icardi.
El futbolista del Galatasaray eligió una imagen en caricatura de él con la camiseta del Galatasaray y advirtió: "Critíquenme, mi gente está a salvo", junto al emoji de un guiño. Y luego agregó con respecto a lo deportivo: "Seremos campeones".
En cuanto a la situación legal de Wanda Nara y Mauro Icardi, el divorcio todavía no está cerrado formalmente en Argentina, pero se espera que quede oficializado en una audiencia convocada para el 6 de mayo de 2026.
La Justicia ya obligó a Icardi a pagar una deuda alimentaria a favor de las hijas, rechazó los planteos de su defensa y se mantienen nuevas disputas.
Cabe recordar que el futbolista se reencontró hace unas semanas con sus dos hijas en el país después de varios meses sin verlas después de un permiso especial que le otorgó el club turco para poder viajar acompañado de su pareja la China Suárez.
El viernes 3 de abril Maxi López celebró sus 42 años y las redes sociales se llenaron de mensajes dedicados al ex futbolista recibiendo múltiples muestras de cariño.
Desde sus tres hijos con Wanda Nara, pasando por el dulce posteo de Daniela Christiansson y la complicidad de su ex pareja, con quien recompuso la relación tras la escandalosa separación.
Wanda Nara también se sumó a los saludos virtuales a Maxi López, reflejando el buen momento que atraviesan como familia ensamblada tras años de conflicto luego de su mediática separación.
Aunque su mensaje fue más breve, mantuvo el tono cómplice que los caracteriza actualmente.“Feliz cumple, Gastón. Te quiero”, escribió la conductora, a lo que el ex futbolista respondió sin dudar: “Gracias Solange”, reafirmando ese ida y vuelta cercano que hoy los encuentra en otra sintonía.
En cuanto a su presente sentimental, la modelo sueca Daniela Christiansson también le dedicó unas palabras muy especiales. La madre de sus hijos Elle y Lando, compartió un mensaje profundo y lleno de amor.
“Feliz cumpleaños a mí hombre increíble. El padre de mis hijos. Mi ancla, mi lugar en la vida. Me enamoré de ti hace años y te amo aún más hoy. Incondicionalmente”, expresó la rubia con una postal de los dos besándose.