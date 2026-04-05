La tajante advertencia de Mauro Icardi tras el regreso de Wanda Nara a la Argentina: "Mi gente..."

En cuanto a la situación legal de Wanda Nara y Mauro Icardi, el divorcio todavía no está cerrado formalmente en Argentina, pero se espera que quede oficializado en una audiencia convocada para el 6 de mayo de 2026.

La Justicia ya obligó a Icardi a pagar una deuda alimentaria a favor de las hijas, rechazó los planteos de su defensa y se mantienen nuevas disputas.

Cabe recordar que el futbolista se reencontró hace unas semanas con sus dos hijas en el país después de varios meses sin verlas después de un permiso especial que le otorgó el club turco para poder viajar acompañado de su pareja la China Suárez.

Mauro Icardi posteo tras el regreso de Wanda Nara a la argentina tras el viaje

La especial dedicatoria de Wanda Nara a Maxi López en el día de su cumpleaños

El viernes 3 de abril Maxi López celebró sus 42 años y las redes sociales se llenaron de mensajes dedicados al ex futbolista recibiendo múltiples muestras de cariño.

Desde sus tres hijos con Wanda Nara, pasando por el dulce posteo de Daniela Christiansson y la complicidad de su ex pareja, con quien recompuso la relación tras la escandalosa separación.

Wanda Nara también se sumó a los saludos virtuales a Maxi López, reflejando el buen momento que atraviesan como familia ensamblada tras años de conflicto luego de su mediática separación.

IG saludo de Wanda Nara Maxi Lopez

Aunque su mensaje fue más breve, mantuvo el tono cómplice que los caracteriza actualmente.“Feliz cumple, Gastón. Te quiero”, escribió la conductora, a lo que el ex futbolista respondió sin dudar: “Gracias Solange”, reafirmando ese ida y vuelta cercano que hoy los encuentra en otra sintonía.

En cuanto a su presente sentimental, la modelo sueca Daniela Christiansson también le dedicó unas palabras muy especiales. La madre de sus hijos Elle y Lando, compartió un mensaje profundo y lleno de amor.

“Feliz cumpleaños a mí hombre increíble. El padre de mis hijos. Mi ancla, mi lugar en la vida. Me enamoré de ti hace años y te amo aún más hoy. Incondicionalmente”, expresó la rubia con una postal de los dos besándose.