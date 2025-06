Ataque ucraniano DESTRUYE AVIONES RUSOS en OPERACIÓN HISTÓRICA

Imágenes satelitales posteriores al ataque muestran humo denso, hangares destruidos y restos de aeronaves calcinadas. Aunque el gobierno ruso se ha limitado a decir que “hubo daños”, las pérdidas son visibles.

bombardero-tu95.webp Ataque ucraniano destruye aviones rusos TU 95, capaces de transportar armas nucleares

Un dato llamativo es que no hubo alerta aérea ni intercepción durante la ejecución, lo que sugiere que los sistemas de defensa rusos no detectaron la amenaza a tiempo o que la operación fue lanzada desde una zona interna no cubierta por radar.

