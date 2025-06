Un participante de Gran Hermano entró en crisis y quiere irse cuanto antes

Nano se paró frente a una de las cámaras de living y se sinceró sobre lo duro que fue no poder verlos.

"Hijos, ya falta poco, salgo y voy directo a verlos a ustedes. Aunque haya pasado poco tiempo, los extraño un montón. De verdad, los extraño una banda. Gracias por aguantar todo esto de vuelta", expresó.

Gran Hermano: La Tana explotó furiosa, Chiara le paró el carro y le dio un importante consejo

Chiara Mancuso regresó a la casa de Gran Hermano para acompañar la campaña de Selva Pérez, tras ser elegida por la uruguaya.

Además de apoyar a su amiga, aprovechó la visita para reencontrarse con su gran aliado dentro del juego, Ulises Apóstolo, y también para darles un impulso anímico a los jugadores que ya atraviesan la recta final de la temporada.

En medio de la tensión, la ansiedad y las complicaciones típicas de la convivencia, Katia “La Tana” Fenocchio quedó aislada tras la salida de su compañera Sandra Priore. Sin lograr conectar con el resto de los participantes, su situación dentro de la casa se volvió cada vez más difícil.

Al notar esto, Chiara decidió acercarse a ella y brindarle un consejo sincero. Aunque durante el juego supieron ser rivales, esta vez la ex jugadora dejó eso de lado y, antes que nada, le pidió disculpas por su última discusión.

“Mirá, yo te pido perdón por lo de ayer porque no me di cuenta. Vos acá estás para mostrarte, para darle un futuro mejor a Zaira, para todo lo que vos querés. Quedan solo veinte días, brillá sin importar lo que pase. Demostrá que sos profesional, como lo hiciste un montón de veces. Tenés razón que no te dejan dormir, está bueno que lo digas, te creo y te entiendo, pero pensá”, le dijo Chiara, en un mensaje directo y emotivo.

Y agregó: “Me encanta cómo te veo, te veo plantada, firme, nada que ver a antes. Te quedan veinte días nada más, no te opaques”.

Con sus palabras, Chiara intentó motivarla a no rendirse ni dejarse llevar por las estrategias del resto de los jugadores.