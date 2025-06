El final más triste y doloroso para las tres hermanitas que se perdieron en una salida con el papá

Una denuncia desesperada y una búsqueda a contrarreloj

La madre de las niñas, cuya identidad no fue revelada por razones de privacidad, había denunciado ese mismo viernes que sus hijas no habían regresado a casa tras salir con su padre. Según explicó, Trevis Decker debía entregarlas ese mismo día, pero no volvió a comunicarse. Inmediatamente, se activaron los mecanismos policiales y comenzó una búsqueda desesperada.