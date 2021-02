Renault 5 Prototype. Un Concept Car con guiños al pasado

El Renault 5 Prototype anticipa un futuro modelo eléctrico heredero del R5. Hay que decir que sus diseñadores reinterpretaron brillantemente el estilo original de la versión de 1972

Un coche de culto de los 70 con faros completos, ¿te suena? ¡El R5 por supuesto! Su aspecto travieso es parte de la herencia de la marca y el prototipo del Renault 5 presentado en enero no puede negarlo a su abuela.

Nicolas Jardin, diseñador exterior del prototipo, nos cuenta cómo reinterpretó de forma moderna el famoso look del Renault 5 original.

¡Ah, el R5! Todo el mundo conoce su mirada traviesa y que rápidamente se ha convertido en un culto tan grande como el propio coche.

A partir de 1972, año de su lanzamiento, Renault personificó este look en The Adventures of Supercar , la famosa caricatura publicitaria.

También se le pudo ver en las carreteras durante la Operación “Take the Wheel” que se llevó a cabo en ese momento.

El Renault 5, adornado con bonitos ojos adhesivos en sus faros, partió para encontrarse con los franceses. Es este aspecto icónico y cómplice que Nicolas Jardin quería reproducir en el Renault 5 Prototype. Mientras lo impulsa hacia el futuro.

De la mirada de culto a la reinterpretación

Revelado el 14 de enero, el Renault 5 Prototype, que presagia un futuro modelo eléctrico heredero del R5, ya ha provocado que fluya mucha tinta.

El modelo original es de 1972

Sin caer en lo retro, el prototipo muestra los genes inmediatamente reconocibles de su antepasado de culto.

Desde el corazón del Technocentre, lugar donde se desarrollan los conceptos y modelos de Groupe Renault, Nicolas Jardin revela la génesis del proyecto:

El trabajo en el prototipo no fue un tema gratuito. Fue una reinterpretación del objeto R5 y su proyección hacia el futuro, para convertirlo en un objeto moderno.

Para rediseñar los faros delanteros y las luces de circulación diurna, todo comenzó con las líneas, ángulos y radios de los elementos frontales del R5 original. Luego, a lo largo de los bocetos, los faros se volvieron bastante diferentes en sus proporciones y en su diseño.

Su versión final, muy trabajada, muy cincelada evoca ojos risueños, ligeramente entrecerrados. En cuanto a las luces de circulación diurna rectangulares en la parte inferior, que recuerdan las luces antiniebla adicionales de la época, encajan en un parachoques del tono de la carrocería, como originalmente.

“Su tratamiento cristalino y tridimensional, su corte muy preciso, evocan cortes láser e invocan los mundos de la aerodinámica y la aeronáutica. "

Tecnología al servicio de la expresividad

Finalmente, los procesos ultramodernos han tomado el relevo para reinventar el aspecto icónico del R5.

En particular, la tecnología LED de matriz que permite integrar el movimiento mediante la programación de animaciones para dar vida a los faros. Esto se ilustra en particular con la secuencia de bienvenida.

El nuevo logotipo del automóvil se ilumina y activa una animación que se extiende hasta la parrilla. Entonces los faros se encienden como si el coche parpadeara. ¡Imposible perderse este guiño!

Gracias a la tecnología de matriz y las animaciones de la secuencia de bienvenida, pudimos recrear la expresividad y la alegría del aspecto del automóvil original.

Así, ya sea en su diseño o en su tecnología, los faros del Renault 5 Prototype no tienen, sobre el papel, mucho más en común con los del R5 de la época.

Y sin embargo reconocemos su mirada. ¡La apuesta está ganada! “Para ser el digno heredero del R5, el coche tenía que volverse expresivo y animado. Logramos esta hazaña con este prototipo, un verdadero objeto de diseño moderno, la encarnación de la alegría de vivir de Renault ”, concluye Nicolas Jardin.