Apareció muerto el albañil Gustavo Daniel Breciaroli

Desde entonces, según denunciaron públicamente, comenzaron a vivir bajo presión. Amenazas verbales, intimidaciones en la puerta de su casa, persecuciones y hasta ataques armados contra la vivienda formaban parte de la rutina diaria, en un escenario de miedo creciente.

“Nos gritaban constantemente que debíamos irnos del barrio”, relató la mujer, visiblemente conmocionada. También aseguró que quienes los acosaban se presentaban como personas con poder territorial, advirtiéndoles que controlaban la zona y que no permitirían su permanencia allí.

El clima se volvió cada vez más tenso. La familia asegura que las agresiones no se limitaban a insultos. Denunciaron intentos de atropello con vehículos, persecuciones en motocicletas y disparos intimidatorios, hechos que fueron reportados a las autoridades en múltiples oportunidades.

La sensación de abandono institucional es uno de los puntos más dolorosos para los familiares, quienes sostienen que realizaron numerosas presentaciones ante la policía y solicitaron medidas de protección sin obtener respuestas efectivas.

La esposa de Gustavo recordó con angustia una llamada al sistema de emergencias 911 en la que pidió asistencia desesperadamente. Según su versión, tras relatar lo que ocurría, recibió una respuesta desalentadora: le habrían indicado que sin personas heridas no podían intervenir formalmente.

Esa falta de acción, según sostiene, dejó a la familia completamente expuesta. “Sentí que estábamos solos”, expresó, al recordar que el temor por una tragedia mayor ya era constante mucho antes del crimen.

Finalmente, ese miedo se convirtió en realidad. La noche del ataque, la mujer escuchó una detonación y salió inmediatamente hacia la calle. Lo que encontró fue devastador: su esposo yacía en el suelo tras haber recibido un disparo letal.

Desesperada, intentó asistirlo. Se abalanzó sobre él, lo llamó repetidamente y buscó una reacción que nunca llegó. La escena quedó grabada como uno de los momentos más desgarradores de una tragedia que, para la familia, pudo haberse evitado.

Los allegados rechazan de manera contundente cualquier hipótesis vinculada a un ajuste de cuentas. Insisten en que Gustavo era un trabajador dedicado a su oficio, sin vínculos con actividades delictivas, y que el contexto previo demuestra claramente que el asesinato fue precedido por amenazas específicas.

“Si hubiera sido otra cosa, jamás habríamos pedido ayuda tantas veces”, sostienen desde el entorno familiar. Para ellos, el historial de denuncias refleja una escalada violenta que no fue atendida adecuadamente por las autoridades competentes.

El crimen generó una fuerte repercusión en Parque Peña, donde vecinos comenzaron a expresar públicamente su preocupación por la inseguridad y la aparente impunidad con la que, según denuncian, actuaban quienes intimidaban a la familia.

La muerte de Gustavo no solo representa una pérdida irreparable para sus seres queridos, sino también una señal alarmante sobre situaciones de violencia barrial que muchas veces escalan sin contención estatal suficiente.

Familiares y vecinos exigen ahora una investigación exhaustiva que permita identificar y detener a los responsables materiales e intelectuales del asesinato. Reclaman que se revisen además las actuaciones previas, especialmente las denuncias realizadas antes del homicidio.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que deberá determinar las circunstancias exactas del crimen y analizar el contexto de amenazas previas. Mientras tanto, la familia pide garantías de seguridad, temiendo que el hostigamiento pueda continuar.

En medio del dolor, la indignación crece. El caso expone con crudeza cómo denuncias reiteradas por violencia e intimidación pueden no alcanzar para prevenir un desenlace fatal, incluso cuando las víctimas advierten sobre el peligro de forma insistente.

La historia de Gustavo Breciaroli se suma así a una preocupante lista de episodios donde las alertas previas no lograron evitar la tragedia. Su asesinato deja preguntas urgentes sobre prevención, protección y respuesta judicial.

Para su esposa, el pedido es claro: justicia. No solo por el crimen consumado, sino también por los meses de sufrimiento, miedo y desprotección que, según afirma, precedieron a la muerte de su pareja.

Hoy, en Parque Peña, el dolor se mezcla con bronca. La vereda donde Gustavo cayó asesinado se convirtió en símbolo de una tragedia anunciada. Su familia lucha para que el caso no quede impune y para que ninguna otra persona deba atravesar el mismo abandono frente a amenazas constantes.

Mientras avanza la investigación, Mar del Plata sigue conmocionada por un crimen que pone en evidencia la fragilidad de quienes buscan protección y muchas veces sienten que sus advertencias llegan demasiado tarde.