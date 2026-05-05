El desgarrador relato del hombre que encontró al nene de 6 años: "El gurí tenía hambre"

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De esta manera y tras dos días de intensa búsqueda, la Policía de Corrientes encontró al nene de 6 años que había sido secuestrado por su padre el domingo por la noche en la localidad de Esquina. El pequeño N. había sido llevado por su padre, Josías Santos Regis, tras un violento episodio que incluyó un tiroteo y dejó a un hombre herido.

Según la investigación, antes de huir con el nene, el hombre protagonizó un ataque armado que terminó con un vecino baleado y aumentó aún más la gravedad del caso.

abogado-detenido El peón alertó a su patrón y la Policía detuvo al padre del menor.

Detuvieron al abogado José Codazzi por presunto encubrimiento

Además, la investigación por la desaparición de N. sumó un giro decisivo en las últimas horas: la Justicia ordenó la detención del abogado José Fernández Codazzi por su presunto rol en el encubrimiento y la fuga del principal sospechoso, Josías Santos Regis.

El arresto se concretó el lunes por la noche y desde entonces Codazzi permanece bajo custodia de la Policía de Corrientes. Fue trasladado a la zona de San Isidro para reconstruir el recorrido que habría realizado el día en que desapareció el menor.

El propio abogado reconoció ante la fiscalía haber trasladado tanto al niño como a su padre en su camioneta. Ese dato es considerado clave por los investigadores, que ahora buscan determinar con precisión el punto donde ambos habrían sido dejados para reorientar los operativos de búsqueda.