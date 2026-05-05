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El desgarrador relato del hombre que encontró al nene de 6 años: "El gurí tenía hambre"

Francisco Espíndola estaba revisando el campo cuando un hombre y un chico le hicieron señas y le pidieron algo de comer. El peón alertó a su patrón y la Policía detuvo al padre del menor.

El desgarrador relato del hombre que encontró al nene de 6 años. (Foto. A24)

El desgarrador relato del hombre que encontró al nene de 6 años. (Foto. A24)

El nene de 6 años desaparecido en Corrientes fue hallado sano y salvo, pero el peón que lo encontró contó la historia detrás de su rescate. Francisco Espíndola recorría el campo cuando un hombre y el chico le hicieron señas y le pidieron comida; le llamó la atención que le pidieran que no dijera nada, por lo que el peón alertó a su patrón, quien dio aviso a las autoridades.

Leé también Alerta Sofía: por qué las fuerzas de seguridad apuntan al padre del nene de 6 años
El padre del chico está sospechado de habérselo llevado tras un episodio con disparos. (Foto: archivo).

Francisco, que no sabía de la desaparición, acompañó al nene que le dijo que no comía hacía tres días. “El gurisito tenía hambre”, comentó el peón en A24 y destacó: “Sólo tenían una mochila”.

El peón que hizo el hallazgo contó cómo fue el momento en el que llegó la Policía: “Lo esposaron delante mío, yo solo le di de comer al nene. El gurí gritaba y pedía que no lo manten al papá. Después vinieron los médicos y una hora más tarde llegó la mamá”.

Nunca pensé ver algo así. El hombre estuvo detenido acá como una hora y yo después volví a hacer mis tareas al campo, no estuve cuando llegó la madre”, reconoció el testigo conmovido por la situación.

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De esta manera y tras dos días de intensa búsqueda, la Policía de Corrientes encontró al nene de 6 años que había sido secuestrado por su padre el domingo por la noche en la localidad de Esquina. El pequeño N. había sido llevado por su padre, Josías Santos Regis, tras un violento episodio que incluyó un tiroteo y dejó a un hombre herido.

Según la investigación, antes de huir con el nene, el hombre protagonizó un ataque armado que terminó con un vecino baleado y aumentó aún más la gravedad del caso.

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El peón alertó a su patrón y la Policía detuvo al padre del menor.

El peón alertó a su patrón y la Policía detuvo al padre del menor.

Detuvieron al abogado José Codazzi por presunto encubrimiento

Además, la investigación por la desaparición de N. sumó un giro decisivo en las últimas horas: la Justicia ordenó la detención del abogado José Fernández Codazzi por su presunto rol en el encubrimiento y la fuga del principal sospechoso, Josías Santos Regis.

El arresto se concretó el lunes por la noche y desde entonces Codazzi permanece bajo custodia de la Policía de Corrientes. Fue trasladado a la zona de San Isidro para reconstruir el recorrido que habría realizado el día en que desapareció el menor.

El propio abogado reconoció ante la fiscalía haber trasladado tanto al niño como a su padre en su camioneta. Ese dato es considerado clave por los investigadores, que ahora buscan determinar con precisión el punto donde ambos habrían sido dejados para reorientar los operativos de búsqueda.

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