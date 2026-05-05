Cameron Díaz fue mamá a los 53 años: la verdad sobre cómo agrandó su familia

La maternidad de Cameron Díaz no fue un proceso sencillo. Diversos reportes sostienen que, para concretar su deseo de formar una familia, la actriz recurrió a tratamientos de fertilización asistida, incluyendo fertilización in vitro, además de múltiples prácticas complementarias orientadas a aumentar sus posibilidades.

También trascendió que sus hijos anteriores nacieron mediante subrogación gestacional, una alternativa elegida por muchas celebridades y familias que enfrentan desafíos reproductivos o decisiones médicas complejas.

Si bien la pareja no confirmó oficialmente todos los detalles del proceso, la ausencia de embarazos visibles y antecedentes previos alimentan la presunción de que este tercer hijo habría llegado a través del mismo método.

Fuentes cercanas habían revelado en años anteriores que Cameron atravesó un largo recorrido emocional y médico para convertirse en madre, describiendo la llegada de sus primeros hijos como “milagrosa”.

Lejos de las cámaras, la actriz priorizó en la última década su vida familiar, alejándose temporalmente de Hollywood para enfocarse en la crianza.

Hoy, mientras retoma lentamente su carrera profesional, su presente parece centrado en una maternidad elegida, buscada y profundamente protegida.

Como ocurrió con sus hijos anteriores, Cameron y Benji optaron por no mostrar imágenes del bebé ni brindar mayores detalles públicos.

Su postura sigue siendo clara: proteger al máximo la intimidad de sus hijos.

Así, una de las estrellas más reconocidas de Hollywood vuelve a sorprender al mundo no solo por agrandar su familia a los 53 años, sino por demostrar que la maternidad puede tomar múltiples caminos.