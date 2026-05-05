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Cameron Díaz fue mamá a los 53 años: la verdad sobre cómo agrandó su familia

A los 53 años, Cameron Díaz volvió a ser mamá y la historia detrás de cómo logró dejó a todos impactados. Enterate.

Cameron Díaz fue mamá a los 53 años: la verdad sobre cómo agrandó su familia

Cameron Diaz volvió a convertirse en noticia mundial al anunciar, a sus 53 años, la llegada de su tercer hijo junto a Benji Madden, en una revelación que generó enorme impacto por la edad de la actriz y por el camino íntimo y complejo que recorrió para formar su familia.

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La pareja confirmó el nacimiento de Nautas Madden a través de un emotivo mensaje en redes sociales, manteniendo el perfil reservado que caracteriza cada uno de sus anuncios familiares.

“Cameron y yo estamos felices, emocionados y sintiéndonos muy bendecidos de anunciar el nacimiento de nuestro tercer hijo, Nautas Madden. ¡Bienvenido al mundo, hijo!”, expresó Madden.

El nacimiento de Nautas se suma a sus hijos Raddix y Cardinal, consolidando una familia que, detrás de la privacidad, atravesó años de búsqueda, tratamientos y decisiones profundamente personales.

La maternidad de Cameron Díaz no fue un proceso sencillo. Diversos reportes sostienen que, para concretar su deseo de formar una familia, la actriz recurrió a tratamientos de fertilización asistida, incluyendo fertilización in vitro, además de múltiples prácticas complementarias orientadas a aumentar sus posibilidades.

También trascendió que sus hijos anteriores nacieron mediante subrogación gestacional, una alternativa elegida por muchas celebridades y familias que enfrentan desafíos reproductivos o decisiones médicas complejas.

Si bien la pareja no confirmó oficialmente todos los detalles del proceso, la ausencia de embarazos visibles y antecedentes previos alimentan la presunción de que este tercer hijo habría llegado a través del mismo método.

Fuentes cercanas habían revelado en años anteriores que Cameron atravesó un largo recorrido emocional y médico para convertirse en madre, describiendo la llegada de sus primeros hijos como “milagrosa”.

Lejos de las cámaras, la actriz priorizó en la última década su vida familiar, alejándose temporalmente de Hollywood para enfocarse en la crianza.

Hoy, mientras retoma lentamente su carrera profesional, su presente parece centrado en una maternidad elegida, buscada y profundamente protegida.

Como ocurrió con sus hijos anteriores, Cameron y Benji optaron por no mostrar imágenes del bebé ni brindar mayores detalles públicos.

Su postura sigue siendo clara: proteger al máximo la intimidad de sus hijos.

Así, una de las estrellas más reconocidas de Hollywood vuelve a sorprender al mundo no solo por agrandar su familia a los 53 años, sino por demostrar que la maternidad puede tomar múltiples caminos.

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