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Tragedia brutal en Cafayate: murió el polista Esteban "Cun" D'Andrea con solo 34 años en pleno torneo

Tenía solo 34 años, era una figura destacada del polo e hijo de un Senador: murió de manera repentina en pleno torneo en Salta. Enterate.

Tragedia brutal en Cafayate: murió el polista Esteban Cun DAndrea con solo 34 años en pleno torneo

El deporte, la política y la sociedad salteña quedaron completamente conmocionados tras conocerse la repentina y devastadora muerte de Esteban “Cun” D’Andrea Patrón Costas, el reconocido polista que falleció a los apenas 34 años mientras participaba de un partido en Cafayate.

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El dramático episodio ocurrió durante el fin de semana, cuando el joven deportista comenzó a sentirse mal luego de finalizar el primer chukker de un torneo de polo, disciplina en la que había construido una destacada carrera tanto a nivel nacional como internacional.

Según relataron testigos presentes, Cun se desplomó de manera súbita frente a jugadores, allegados y espectadores, generando escenas de desesperación absoluta.

Quienes estaban en el lugar intentaron asistirlo inmediatamente con maniobras de reanimación cardiopulmonar que se extendieron durante aproximadamente 50 minutos, en un esfuerzo desesperado por salvarle la vida.

Posteriormente, fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde finalmente se confirmó el peor desenlace. La noticia provocó una profunda conmoción no solo por tratarse de una figura destacada del polo, sino también por su fuerte vínculo político y social: era hijo del senador provincial salteño Esteban D’Andrea.

La combinación entre juventud, exposición pública y el dramático contexto de su fallecimiento convirtió el caso en uno de los golpes más impactantes para el deporte regional en los últimos tiempos.

Con apenas 34 años, en plena actividad física y en uno de los escenarios más emblemáticos del polo en el norte argentino, la muerte de Cun deja una sensación devastadora.

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