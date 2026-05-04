Impacto total: una mujer asegura que Marley es el padre de su hija

Pero lo que más llamó la atención fue su insistencia en el parecido físico de la menor con el entorno familiar del conductor. “Es igual a su hermana… la nena salió igual a la hermana porque a mí no es ni parecida”, la mujer sostuvo además que Marley nunca habría reconocido a la niña como hija: “Estaría bueno que se haga cargo porque nunca la ha conocido como hija, pero bueno, es su hija”.

Las declaraciones se viralizaron, despertando todo tipo de especulaciones, comentarios y debates en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con asombro ante la gravedad de la acusación: y muchos lo tomaron como un chiste.