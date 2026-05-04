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¡Inesperado!

Impacto total: una mujer asegura que Marley es el padre de su hija

Una mujer asegura que Marley es el padre de su hija: contó cómo la concibieron y ahora reclama reconocimiento. ¡Un escándalo! Mirala.

Impacto total: una mujer asegura que Marley es el padre de su hija

Una inesperada y explosiva declaración comenzó a sacudir las redes sociales luego de que una mujer afirmara públicamente que Marley sería el padre biológico de su hija.

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Sus palabras generaron sorpresa inmediata, desconcierto y una ola de repercusiones por involucrar a una de las figuras más reconocidas de la televisión argentina en una historia tan delicada como escandalosa.

Todo comenzó cuando la mujer lanzó una confesión sin filtros: “¿Quieren saber quién es el famoso que es el padre de mi hija?”. Y segundos después soltó una bomba mediática: “El padre de ella es Marley”.

Según su relato, todo habría ocurrido durante una situación del pasado que, según describió, fue completamente inesperada. “Fue un día, una noche que se desvirtuó todo”.

Pero lo que más llamó la atención fue su insistencia en el parecido físico de la menor con el entorno familiar del conductor. “Es igual a su hermana… la nena salió igual a la hermana porque a mí no es ni parecida”, la mujer sostuvo además que Marley nunca habría reconocido a la niña como hija: “Estaría bueno que se haga cargo porque nunca la ha conocido como hija, pero bueno, es su hija”.

Las declaraciones se viralizaron, despertando todo tipo de especulaciones, comentarios y debates en redes sociales, donde miles de usuarios reaccionaron con asombro ante la gravedad de la acusación: y muchos lo tomaron como un chiste.

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