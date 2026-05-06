Moria Casán contó el comentario de Georgina Barbarossa a Sofía Gala que detonó la rivalidad

Al revivir ese momento televisivo en su programa, Moria Casán dejó en claro sobre la tensión que vivió con su colega por aquel entonces con su colega y que se prolongó a lo largo de los años.

“Salimos en esta tapa de revista y posamos juntas, hicimos un desnudo. Yo creo en en ese momento me enojé. Sofía la adora, jamás se pelearon”, reconoció Moria.

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Por qué se enojó Moria Casán con Georgina Barbarossa

Moria Casán comentó en su programa que en ese momento pasaba una difícil situación personal y que no le había caído nada bien el comentario al aire que le hizo Georgina Barbarossa a su hija Sofía Gala, que en ese momento era adolescente.

"Yo estaba en un momento de mi vida muy compulsivo: Castiglione se murió en el 2000, una estafa en mi vida terrible en 2001 que no me volteó pero mucha cantidad de dólares que nunca los vi. La plata es lo de menos porque estoy bien puesta y no me quedé en la calle, tampoco es que me mareó y lloré, no me pasó nada", recordó.

Y continuó acerca de esa consulta al aire de su colega a su hija: "En esa época preguntarle a la nena te sacaste fotos desnuda me debe haber caído mal. Además cuando estas en un momento súper sensible que perdiste todo, son cosas que eso no se sabe y después lo voy contando. Tampoco me victimizé".

"Lo peor es que ella había estado unos días antes en mi casa y lo lleva al mecánico con la nueva mujer al programa de ella y nunca me avisó", siguió un tanto molesta Moria Casán por una actitud de entonces que tuvo Georgina Barbarossa.

Y cerró: "Fueron muchas cosas. Yo en ese momento estaba súper sensible y además me disparabas y te tiraba con un misil y además mostrando todo en la tele porque yo quería, era la época de reality mío".