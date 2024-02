Biden se reunió en San Francisco con la hija y viuda del fallecido opositor ruso Alexey Navalny

"Hoy me he reunido con Yulia Navalnaya y Dasha Navalny, los seres queridos de Alexey Navalny, para expresarles mis condolencias por su devastadora pérdida. El legado de valentía de Alexey seguirá vivo en Yulia y Dasha, y en las innumerables personas de Rusia que luchan por la democracia y los derechos humanos", expresó Biden en la red social X (ex Twitter).