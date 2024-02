Billie Eilish y Olivia Rodrigo, entre las ganadoras en los premios a las bandas sonoras

Al igual que sucedió en los premios Grammy, Billie Eilish se llevó un galardón por su exitoso tema "What Was I Made For", de la película "Barbie", en el rubro Mejor canción original para comedia o musical; en tanto que Olivia Rodrigo se impuso en la categoría Mejor canción original para drama o documental por su canción "Can´t Catch Me Now", incluida en el filme "Los juegos del hambre: La balada de pájaros cantores y serpientes".