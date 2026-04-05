Arranca el calendario de pagos ANSES: cuándo y cuánto cobro en abril

$450.319,31

En tanto, la jubilación máxima pasa a ser de:

$2.559.188,80

El esquema confirma que el bono sigue funcionando como un complemento clave para quienes perciben los haberes más bajos.

Fechas de cobro para jubilados

Haberes que no superan la mínima

10 de abril: DNI terminados en 0

DNI terminados en 0 13 de abril: DNI terminados en 1

DNI terminados en 1 14 de abril: DNI terminados en 2

DNI terminados en 2 15 de abril: DNI terminados en 3

DNI terminados en 3 16 de abril: DNI terminados en 4

DNI terminados en 4 17 de abril: DNI terminados en 5

DNI terminados en 5 20 de abril: DNI terminados en 6

DNI terminados en 6 21 de abril: DNI terminados en 7

DNI terminados en 7 22 de abril: DNI terminados en 8

DNI terminados en 8 23 de abril: DNI terminados en 9

Haberes superiores a la mínima

24 de abril: DNI terminados en 0 y 1

DNI terminados en 0 y 1 27 de abril: DNI terminados en 2 y 3

DNI terminados en 2 y 3 28 de abril: DNI terminados en 4 y 5

DNI terminados en 4 y 5 29 de abril: DNI terminados en 6 y 7

DNI terminados en 6 y 7 30 de abril: DNI terminados en 8 y 9

CREDITOS JUBILADOS ANSES

Pensiones No Contributivas: nuevos montos

Las PNC también reciben el aumento del 2,9% y quedan de la siguiente manera:

PNC por discapacidad y vejez: $266.223,52

$266.223,52 Total con bono: $336.223,52

En tanto, las madres de siete hijos pasan a cobrar el equivalente a la jubilación mínima:

$450.319,31 (con bono incluido)

Por su parte, la PUAM asciende a:

$304.255,44

$374.255,44 con bono

Fechas de cobro de PNC

10 de abril: DNI 0 y 1

DNI 0 y 1 13 de abril: DNI 2 y 3

DNI 2 y 3 14 de abril: DNI 4 y 5

DNI 4 y 5 15 de abril: DNI 6, 7, 8 y 9

AUH en abril: cuánto se cobra con aumento

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también se actualiza con el incremento:

Monto bruto: $136.666

$136.666 Pago directo (80%): $109.332,80

En el caso de la AUH por discapacidad:

Monto total: $445.003

$445.003 Pago directo: $356.002,40

Un dato clave: desde marzo, las familias con hijos de hasta 4 años pueden cobrar el 100% del beneficio, siempre que ANSES valide automáticamente los controles de salud.

Calendario AUH y Asignación por Embarazo

10 de abril: DNI 0

DNI 0 13 de abril: DNI 1

DNI 1 14 de abril: DNI 2

DNI 2 15 de abril: DNI 3

DNI 3 16 de abril: DNI 4

DNI 4 17 de abril: DNI 5

DNI 5 20 de abril: DNI 6

DNI 6 21 de abril: DNI 7

DNI 7 22 de abril: DNI 8

DNI 8 23 de abril: DNI 9

Cabe recordar que la Asignación por Embarazo mantiene la retención del 20% en todos los casos.

SUAF: montos estimados

Las asignaciones familiares del SUAF varían según los ingresos, pero estimaciones privadas indican:

Asignación por hijo: $68.341

$68.341 Hijo con discapacidad: $222.511

$222.511 Nacimiento: $79.660

$79.660 Adopción: $476.268

$476.268 Matrimonio: $119.275

Calendario SUAF

10 de abril: DNI 0

DNI 0 13 de abril: DNI 1

DNI 1 14 de abril: DNI 2

DNI 2 15 de abril: DNI 3

DNI 3 16 de abril: DNI 4

DNI 4 17 de abril: DNI 5

DNI 5 20 de abril: DNI 6

DNI 6 21 de abril: DNI 7

DNI 7 22 de abril: DNI 8

DNI 8 23 de abril: DNI 9

Asignación por Prenatal: fechas confirmadas