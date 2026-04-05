La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de abril con una actualización clave: todas las prestaciones recibirán un aumento del 2,9%.
ANSES pone en marcha el calendario de abril 2026. Jubilados, AUH y SUAF recibirán ingresos actualizados, en un esquema que impacta directamente en millones de bolsillos.
Arranca el calendario de pagos ANSES: cuándo y cuánto cobro en abril
La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de abril con una actualización clave: todas las prestaciones recibirán un aumento del 2,9%.
Además, el Gobierno decidió mantener el bono extraordinario de $70.000, establecido a través del Decreto 213/2026, que se suma a los haberes de jubilados y pensionados con ingresos más bajos.
Este refuerzo vuelve a ser central en el esquema previsional, ya que permite sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.
Con el incremento aplicado, la jubilación mínima asciende a $380.319,31. Sin embargo, al sumarse el bono, el ingreso total llega a:
$450.319,31
En tanto, la jubilación máxima pasa a ser de:
$2.559.188,80
El esquema confirma que el bono sigue funcionando como un complemento clave para quienes perciben los haberes más bajos.
Haberes que no superan la mínima
Haberes superiores a la mínima
Las PNC también reciben el aumento del 2,9% y quedan de la siguiente manera:
En tanto, las madres de siete hijos pasan a cobrar el equivalente a la jubilación mínima:
$450.319,31 (con bono incluido)
Por su parte, la PUAM asciende a:
$304.255,44
$374.255,44 con bono
La Asignación Universal por Hijo (AUH) también se actualiza con el incremento:
En el caso de la AUH por discapacidad:
Un dato clave: desde marzo, las familias con hijos de hasta 4 años pueden cobrar el 100% del beneficio, siempre que ANSES valide automáticamente los controles de salud.
Cabe recordar que la Asignación por Embarazo mantiene la retención del 20% en todos los casos.
Las asignaciones familiares del SUAF varían según los ingresos, pero estimaciones privadas indican: