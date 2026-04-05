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Arranca el calendario de pagos ANSES: cuándo y cuánto cobro en abril

ANSES pone en marcha el calendario de abril 2026. Jubilados, AUH y SUAF recibirán ingresos actualizados, en un esquema que impacta directamente en millones de bolsillos.

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Además, el Gobierno decidió mantener el bono extraordinario de $70.000, establecido a través del Decreto 213/2026, que se suma a los haberes de jubilados y pensionados con ingresos más bajos.

Este refuerzo vuelve a ser central en el esquema previsional, ya que permite sostener el poder adquisitivo frente a la inflación.

Jubilaciones ANSES: cuánto se cobra en abril

Con el incremento aplicado, la jubilación mínima asciende a $380.319,31. Sin embargo, al sumarse el bono, el ingreso total llega a:

$450.319,31

En tanto, la jubilación máxima pasa a ser de:

$2.559.188,80

El esquema confirma que el bono sigue funcionando como un complemento clave para quienes perciben los haberes más bajos.

Fechas de cobro para jubilados

Haberes que no superan la mínima

  • 10 de abril: DNI terminados en 0
  • 13 de abril: DNI terminados en 1
  • 14 de abril: DNI terminados en 2
  • 15 de abril: DNI terminados en 3
  • 16 de abril: DNI terminados en 4
  • 17 de abril: DNI terminados en 5
  • 20 de abril: DNI terminados en 6
  • 21 de abril: DNI terminados en 7
  • 22 de abril: DNI terminados en 8
  • 23 de abril: DNI terminados en 9

Haberes superiores a la mínima

  • 24 de abril: DNI terminados en 0 y 1
  • 27 de abril: DNI terminados en 2 y 3
  • 28 de abril: DNI terminados en 4 y 5
  • 29 de abril: DNI terminados en 6 y 7
  • 30 de abril: DNI terminados en 8 y 9
CREDITOS JUBILADOS ANSES

Pensiones No Contributivas: nuevos montos

Las PNC también reciben el aumento del 2,9% y quedan de la siguiente manera:

  • PNC por discapacidad y vejez: $266.223,52
  • Total con bono: $336.223,52

En tanto, las madres de siete hijos pasan a cobrar el equivalente a la jubilación mínima:

$450.319,31 (con bono incluido)

Por su parte, la PUAM asciende a:

$304.255,44

$374.255,44 con bono

Fechas de cobro de PNC

  • 10 de abril: DNI 0 y 1
  • 13 de abril: DNI 2 y 3
  • 14 de abril: DNI 4 y 5
  • 15 de abril: DNI 6, 7, 8 y 9

AUH en abril: cuánto se cobra con aumento

La Asignación Universal por Hijo (AUH) también se actualiza con el incremento:

  • Monto bruto: $136.666
  • Pago directo (80%): $109.332,80

En el caso de la AUH por discapacidad:

  • Monto total: $445.003
  • Pago directo: $356.002,40

Un dato clave: desde marzo, las familias con hijos de hasta 4 años pueden cobrar el 100% del beneficio, siempre que ANSES valide automáticamente los controles de salud.

Calendario AUH y Asignación por Embarazo

  • 10 de abril: DNI 0
  • 13 de abril: DNI 1
  • 14 de abril: DNI 2
  • 15 de abril: DNI 3
  • 16 de abril: DNI 4
  • 17 de abril: DNI 5
  • 20 de abril: DNI 6
  • 21 de abril: DNI 7
  • 22 de abril: DNI 8
  • 23 de abril: DNI 9

Cabe recordar que la Asignación por Embarazo mantiene la retención del 20% en todos los casos.

SUAF: montos estimados

Las asignaciones familiares del SUAF varían según los ingresos, pero estimaciones privadas indican:

  • Asignación por hijo: $68.341
  • Hijo con discapacidad: $222.511
  • Nacimiento: $79.660
  • Adopción: $476.268
  • Matrimonio: $119.275

Calendario SUAF

  • 10 de abril: DNI 0
  • 13 de abril: DNI 1
  • 14 de abril: DNI 2
  • 15 de abril: DNI 3
  • 16 de abril: DNI 4
  • 17 de abril: DNI 5
  • 20 de abril: DNI 6
  • 21 de abril: DNI 7
  • 22 de abril: DNI 8
  • 23 de abril: DNI 9

Asignación por Prenatal: fechas confirmadas

  • 14 de abril: DNI 0 y 1
  • 15 de abril: DNI 2 y 3
  • 16 de abril: DNI 4 y 5
  • 17 de abril: DNI 6 y 7
  • 20 de abril: DNI 8 y 9
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