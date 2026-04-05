Agua hirviendo y pedido de médico: el terrible cruce entre Tamara Paganini y Pincoya en Gran Hermano

Embed

Y volvió a repetir por la assistencia médica: "Primero auxilio que venga personal. No me voy a tirar agua fría para que se haya ampolla, que venga el médico y que me atienda".

"Me tiró agua caliente, estaba tomando café. Todas las veces yo estoy secando ropa y me va tirar el lavarropas y yo le fui a decir que pare", siguió Pincoya muy enojada con Tamara Paginini.

El video se viralizó rápidamente en la red social X y en otro momento se observa cómo la Pincoya va a buscar a Tamara a la habitación muy enojada y la enfrenta cara a cara tras ese episodio: "¿A tí qué te pasa conmigo?", la increpó.

Y Paganini se defendió sorprendida ante esa avanzada de su compañera: "¿Qué haces por qué me empujas?". "Dos veces me has sacado las cosas de la lavadora", le dijo enojadísima la chilena y luego la cámara de la transmisición salió de ese ambiente. Habrá que esperar ahora si habrá algún tipo de sanción por parte de Big para las participantes tras el fuerte encontronazo.

Embed

Tamara Paganini se quejó por algo puntual de la convivencia y desató el caos en Gran Hermano

Tamara Paganini volvió a la casa de Gran Hermano y encendió la polémica al enfrentarse con sus compañeros por la higiene diaria. Sin filtros, lanzó un reclamo que desató un fuerte conflicto entre todos.

Durante una conversación en grupo, la ex participante histórica del reality tomó la palabra y dejó en claro su malestar por la suciedad acumulada.

“Yo necesito hablar de algo que para mí es muy importante. Son un asco loco, desde que pasé esa puerta no puedo creer cómo en un mes y medio juntaron tanta mugre, es un montón”, dijo picante y generando un inmediato impacto entre sus compañeros.

Como era de esperarse, sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente llegó la reacción de Pincoya, quien la enfrentó de manera directa: “Lo hacés para llamar la atención”, le retrucó sin rodeos.

Sin embargo, lejos de retroceder, Tamara Paganini se mantuvo firme en su postura y respondió con su estilo frontal: “Andate a cag..”. La tensión siguió en aumento mientras su compañera redoblaba la crítica: “Ella lo hace por atención”.

“Yo quiero poner a lavar ropa para que no se junte y hay bombachas con flujo, Pincoya”, expresó, provocando gestos de incomodidad en el resto del grupo.

En medio del conflicto, Solange Abraham intervino y se mostró a favor del planteo de su compañera: “Tiene razón”, aseguró, sumándose al reclamo.

Lejos de calmar las aguas, Tamara continuó detallando los problemas que observa en la convivencia:“Vayan a hacer un tour, el vidrio del baño de la bañadera está tapizado de grasa, los papeles del tacho rebalsan. Yo sé que ustedes se turnan para limpiar, pero evidentemente hace falta más turnos”, sostuvo su firme pedido.