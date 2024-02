Bob Marley continúa en el liderazgo de la taquilla internacional

El segundo lugar del ranking publicado por Mojo fue para el animé "Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training", con 11,575 millones de dólares, mientras que el drama "Ordinary Angels" (que no fue estrenado aún en la Argentina) completó el podio con 6,5 millones.

A su vez, "Madame Web", la cinta ubicada en el universo de Spider Man que franquicia Sony Pictures, vivió una estrepitosa caída en la recaudación: cosechó 6 millones, mientras que en su primera semana había obtenido 28,5 millones en venta de entradas.