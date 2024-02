Colón derrotó 2 a 1 a Almirante Brown y se acomodó como escolta de Defensores en la Zona "B"

El Sabalero abrió un partido cerrado y muy friccionado sobre el cierre del primer tiempo con un gol de Federico Jordan tras una gran maniobra y una mejor asistencia de Brian Guille.

Y lo liquidó en un buen segundo tiempo con un gol de Nicolás Talpone tras una gran jugada colectiva que incluyó dos soberbios cambios de frente de Paolo Goltz.

Más allá del golazo de Pomelo Vera que metió un tiro libre magistral para decorar el resultado.

Por otra parte, Ferro se anotó un gran triunfo en La Ciudadela de San Martín de Tucumán al derrotar 2 a 1 sobre la hora al local.

De esta manera el equipo de Jorge Cordon se recuperó de las dos caídas iniciales y sumó los primeros tres puntos.

Junior Arias abrió la cuenta para San Martín, en tanto que Mateo Levato y Gerónimo Tomasetti, expulsado por festejo excesivo, anotaron para Oeste.

Los otros resultados de la jornada con sus respectivos goleadores fueron:

Arsenal 2 (Nicolás Domingo y Mateo Trombini)-Dep. Maipú 0

Gmo. Brown (PM) 1 (Mauro Fernández)-Atl. Güemes 0

Gimnasia y Tiro 1 (Fabricio Rojas)-Atl. de Rafaela 0

San Martín (SJ) 2 (Maximiliano Gutiérrez y Maximiliano Casa)-Gimnasia (J) 1 (Jesús Endrizzi)

Mitre (SE) 1 (Agustín Ramírez)-Dep. Madryn 0

Estudiantes (RC) 1 (Jonathan Blanco)-Atlanta 2 (Joaquín Susvielles y Eric Bodencer)

La programación se completa de la siguiente manera:

Mañana

A las 20 All Boys-Racing (C) (Zona "A")

A las 22 Gimnasia (M)-San Telmo (Zona "B")

Las posiciones son:

Zona "A": Chacarita y Agropecuario 7 puntos; San Martín (T) y San Martín (SJ) 6; Talleres (RE) 5; Quilmes (x), Arsenal, All Boys, Alvarado, Gmo. Brown (PM), Estudiantes (BA), Güemes, Patronato 4; San Miguel, Gimnasia (J), Tristán Suárez y Ferro 3; Racing (C) 1; Dep. Maipú 0.

(x) Se le descontaron 3 puntos.

Zona "B": Def. de Belgrano 9 puntos; Gimnasia y Tiro, Mitre, Colón y Atlanta 7; Aldosivi 6; Temperley y Atl. de Rafaela 4; Chicago, Def. Unidos, Dep. Morón, Estudiantes (RC) y Almagro 3; Gimnasia (M), San Telmo, Chaco For Ever y Brown (A) 1; Dep. Madryn y Alte. Brown 0.

-La síntesis-

Colón: Manuel Vicentini; Emanuel Herrera, Paolo Goltz, Fabián Henriquez y Facundo Castet; Federico Jourdan, Sebastián Prediger, Brian Guille e Ignacio Lago; Nicolás Talpone y Javier Toledo. DT: Iván Delfino.

Alte. Brown: Ramiro Martínez; Natan Acosta, Facundo Miño, Sebastián Olivarez y Fernando Rodríguez; Ulises Abreliano, Lucas Villarruel, Santiago Gauna y Agustín Maidana; Santiago Vera y Germán Rivero. DT: Rodrigo Alonso.

Gol en el primer tiempo: 42m. Jourdan (C).

Goles en el segundo tiempo: 14m. Talpone (C); 25m. Vera (AB).

Cambios en el segundo tiempo: Antes de comenzar, Axel Rodríguez por Toledo, Alexis Sabella por Guille (C) y Tomás Almada por Maidana (AB); 16m. Axel Ochoa por Rodríguez y Leandro Guzmán por Villarruel (AB); 26m. Facundo Stable por Acosta (AB); 32m. Cristián Bernardi por Jourdan (C) y Lautaro Leguizamón por Abreliano (AB); 41m. Bruno Juncos por Lago (C); 45m.(+1) Cristian Vega por Talpone (C).

Amonestados: Castet (C); Maidana, Abreliano, Miñony Gauna (AB).

Arbitro: Ariel Penel.

Estadio: Brigadier General Estanislao López.