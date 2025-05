¿Chocó Ricardo Centurión? El comunicado de Oriente Petrolero que sacudió al mundo del fútbol

Además de llevar tranquilidad, el club remarcó que el plantel se entrenó “con total normalidad” de cara al próximo compromiso ante The Strongest y llamó a la reflexión sobre la viralización de rumores infundados: “Invitamos a nuestra hinchada a informarse siempre por canales oficiales y no dejarse llevar por noticias falsas que solo buscan generar confusión”.

Centurión, de 32 años, tuvo su debut en el fútbol boliviano el pasado 22 de abril en la derrota por 2-1 frente a Always Ready. Tras ese encuentro, el exfutbolista de Boca, Racing y Vélez compartió un testimonio emotivo. “Se me habían ido las ganas, no le encontraba el sentido a la vida, pero hoy empecé a disfrutar de lo que había perdido”, expresó en diálogo con TyC Sports.

El atacante, que había jugado por última vez en abril de 2023 con la camiseta de Barracas Central, intenta reconstruir su carrera en Oriente Petrolero tras un largo período alejado del alto rendimiento. En sus propias palabras: “La dirigencia me vino a buscar de verdad, eso me motivó para trabajar otra vez de esto, que es lo más lindo”.