La reveladora afirmación de Camila Deniz sobre la separación de Thiago Medina y Daniela Celis

Ahora, quien habló sobre la ruptura fue su hermana, Camila Deniz, en una nota con Puro Show (El Trece). "Los estoy acompañado a ambos, pero no opino del tema", afirmó.

“Como familia, obviamente quiero que mis sobrinas crezcan al lado de sus papás, juntos, en armonía. Él está muy cerquita, pero no quiero hablar, chicos. No me la quiero poner en contra a Dani, yo los apoyo a los dos”, agregó.

Camila remarcó que espera mantener el vínculo con la madre de sus sobrinas. “Yo no tengo nada contra ella. La verdad es que la amo, la quiero, es la mamá de mis sobrinas. No quiero perder ese vínculo que tenemos”, enfatizó.

Al finalizar, la hermana de Thiago dijo que no descarta una reconciliación. "Yo tengo fe de que algo va a pasar. Se dieron un tiempo", concluyó.

Embed

El gesto letal que marca un punto de no retorno entre Daniela Celis y Thiago Medina: "Está todo podrido"

Días atrás, Thiago Medina sorprendió a todos sus seguidores en Instagram, al anunciar el fin de su relación con Daniela Celis, la madre de sus hijas.

"Dani y yo ya no estamos más juntos. Estamos separados. Nos dimos un tiempo porque no estamos bien últimamente", expresó el ex Gran Hermano en un video que compartió en dicha red social.

Desde la cuenta de LAM (@elerjercitodelam) en X advirtieron un detalle que marca que la separación es definitiva y no hay posibilidad de retorno.

En el posteo del programa de Ángel de Brito mostraron que Daniela Celis y Thiago Medina se dejaron de seguir. “Aca está todo podrido”, escribieron.

Pese a la ruptura, el chico de la Matanza y su pareja aclararon que las cosas están bien entre ellos y seguirán en contacto por el bien de sus hijas, Aimé y Laia.