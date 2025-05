Flore Peña contó la verdad de lo que sintió tras que Juan, su hijo de 16 años, le presentase a su novio

Sobre todo esto, Florencia Peña no dudó en opinar. “Juan de mis tres hijos es el que más me empujó a ser una mejor mamá”, indicó la actriz.

“Me enfrento con todas mis estructuras y me encantó”, agregó.

“Juan de chiquito iba con pulseras y carteras a la escuela. Disfrazado con carteras, juzgaba con mis tacos de muy niño”, detalló sobre la personalidad del joven.

Entonces, reflexionó: “es un debate que nos debemos. No es que no podamos entender las nuevas generaciones o no podamos deconstruirnos, somos una generación bisagra. Yo esto lo re banco, pero no es que me costó entender”, asumió.

Le agradeció a su hijo hacerla transitar por eso y aseguró que está muy orgullosa de él.

Sobre las fotos que publicó, contó que su hijo le advirtió que lo había hecho, que no le pidió permiso, pero la llamo y le contó que había publicado las fotos con su novio en Instagram. “Es el ser más libre que conozco”, indicó.

“La presentación con su novio fue hermosa. Eligió a un pibe buen con corazón lindo”, dijo y aseguró que “lo cuida, lo quiere y lo baja”, ya que no es del mundo del espectáculo.