El plan inédito de Santi Maratea para revolucionar el fútbol que generó una enorme polémica: "Quiero..."

El influencer remarcó que su objetivo no es solo avanzar en su carrera futbolística, sino también impactar positivamente en el entorno que lo rodea. “La plata no va directamente al club. Quiero invertirla para mejorar las condiciones de entrenamiento: alquilar predios, comprar pelotas, contratar un entrenador de arqueros o mejorar los sueldos del cuerpo técnico”, detalló. De esta forma, los aportes también beneficiarían a sus compañeros de la Reserva de Colegiales.

Los aportes podrán ser desde $2.000 hasta $16.000, y quienes colaboren con montos mayores accederán a recompensas especiales, como camisetas del proyecto. Para reforzar la transparencia, Maratea anunció que abrirá cuentas en Instagram, Kick y Twitch, donde mostrará en detalle sus avances y dificultades en el proceso.

La propuesta, que tomó por sorpresa a sus seguidores, tiene el sello característico de Maratea: transparencia, comunidad y propósito. El mismo enfoque que lo posicionó como una de las caras más visibles de las colectas solidarias en la Argentina —como las realizadas para Independiente, la Cruz Roja o casos de niños con enfermedades complejas— ahora se traslada a una nueva pasión: el fútbol profesional.

“No serían personas que me siguen, serían personas que me sostienen”, sentenció Maratea, decidido a que su historia en el deporte se escriba junto a quienes siempre creyeron en él.