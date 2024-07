Rodrigo De Paul reveló la INCREÍBLE reacción de la Selección Argentina cuando vieron llorar a Messi

También recordó el impacto de la presencia de Messi como líder en el Mundial de Qatar 2022: “Fue todo por él. No lo impone, pero transmite algo muy sano, de mucha paz, es imposible no quererlo. Y, cuando lo conocés, todavía más”.

image.png

Sobre esa conquista, expresó: “El Mundial era un sueño por todo lo que él había luchado. Es lo más lindo que te puede pasar, pero la sensación que sentís, los lugares a los que vas, son demasiado fuertes. No sé si alguien está tan preparado para eso. No sé si lo quiero volver a vivir. Y cuando veía a este tipo, que lo volvía a intentar cada cuatro años sabiendo lo que genera, que solo lo gana uno y hay más posibilidades de perder... Cuando estás adentro y vivís lo que sintió, es imposible no empatizar con él”.

En esa mísma línea, De Paul recordó uno de los momentos más críticos del equipo de Lionel Scaloni. ¿Cuál? Los días posteriores a la derrota contra Arabia Saudita en la Copa del Mundo. Sobre ese episodio, el íntimo amigo de Lionel Messi, reveló: “Leo estaba mal, pero sabe que nosotros sabe que lo miramos mucho a él, entonces tiene que caretearla. Los que tratamos de levantar somos Dibu, yo... Yo no quería ver a nadie y me fui a la habitación. Justo apareció Leo en el ascensor, me dijo que no quería que lo vieran así de mal sus nenes. Yo venía de esos meses previos en los que me mataban por mi relación y decían que estaba pensando en otra cosa. Le dije a Leo que si no le ganábamos a México, no podía volver a Argentina por un tiempo. Él me dijo que su último Mundial iba a terminar así. Pero al rato seguimos hablando y empezamos a decir que podíamos ganarlo. Y ya a la noche dijimos que íbamos a salir campeones, ja. En esa charla descargamos todo. Pudimos hablarlo y canalizar todo”.