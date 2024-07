El firme pedido de Jorgelina Cardoso a Ángel Di María por su despedida de la Selección Argentina

“5 de septiembre, Argentina - Chile en el Monumental y por qué no 11 minutos más de Ángel Di María. Esa es la propuesta que le van a hacer”, comentó Pablo Gravellone en Arriba Argentinos, El Trece.

Y agregó: “Di María dijo que no, que si quieren homenajearlo él viene a Buenos Aires. Juega Argentina y Chile por eliminatorias, es partido oficial en la cancha de River”.

Embed

“Di María le dijo a Scaloni ‘si querés vengo y hacen un homenaje para que el hincha argentino, acá en la Argentina, para que me pueda homenajear y me pueda despedir, pero no quiero jugar’”, aclaró el periodista deportivo sobre la postura de Fideo.

“Sin embargo, la esposa Jorgelina Cardoso como que abrió una puerta. Dijo ‘yo creo que a Angelito y a mí nos gustaría que juegue 11 minutos más’. Esa es la posibilidad que se está barajando”, añadió sobre el pedido de la esposa al futbolista para que se retire en cancha en su país.

“Escuché que querían hacerle el partido despedida en Argentina. No sé si va a jugar 11 minutos ante Chile, pero la idea es buenísima y se lo merece él y la gente que lo quiere ver. A mí me gustaría y a él también. Si eso se arma, él va a venir encantado porque la gente lo quiere saludar”, expresó además Jorgelina Cardoso en un posteo en su cuenta de Instagram.

El futbolista Ángel Di María de 36 años se retiró de la Selección Argentina con 144 partidos y 31 goles. Su nombre fue tendencia en la red social X donde la gente le brindó todo el cariño con mensajes, fotos y videos a pura emoción.

¡Gracias eternas Fideo!

jorgelina cardoso angel di maria.jpg

Jorgelina Cardoso compartió un sentido mensaje de Cinthia Fernández sobre la despedida de Ángel Di María

Como muchísimos argentinos, Cinthia Fernández se conmovió con la imagen del último partido de Ángel Di María con la camiseta de la Selección Argentina en la final de la Copa América 2024, que fue victoria 1 a 0 de la Scaloneta ante Colombia.

La panelista compartió en Instagram una imagen del Fideo festejando uno de sus tantos goles con la camiseta de la Selección y le dedicó un emotivo mensaje.

“¡Gracias Fideo! Sos groso. Gracias por tanto. A disfrutar con la familia”, expresó Cinthia con la foto de Angelito festejando un gol haciendo su clásico gesto de corazón con las manos.

Y además mencionó a la esposa del futbolista rosarino, Jorgelina Cardoso, con quien tiene buena relación: "Leona", destacó la madre de Isabella, Charis y Francesca junto al emoji de un corazón.

Lo cierto es que Jorgelina observó este mensaje desde las redes sociales y reposteó la muestra de afecto de Cinthia para ella y con con el Fideo, quien se retiró de la Selección Argentina tras gritar otra vez campeón en la Copa América 2024.