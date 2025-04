Julieta Poggio siguió el consejo de Pampita y cumplió el sueño de su vida: "Oficialmente soy..."

Luego, hizo el anunció y confirmó: “Después de dos años desde qué salí de GH, con mucho esfuerzo y laburo, porque los que me siguen y me conocen saben cómo me gusta levantar la pala, puedo decirles que... Oficialmente, soy propietaria de mi próximo departamento”.

En otra foto, se mostró firmando el contrato y se dedicó a dar agradecimientos para su mamá, su novio, sus seguidores, a las marcas que confiaron en ella y al universo. "Gracias a mi por darlo todo siempre estando cansada, mal o triste! Estoy muy feliz y agradecida", finalizó.

Sin embargo, tras la especial noticia, muchos recordaron las palabras que Pampita le dijo a la influencer, y que ella tomó al pie de la letra.

“Pampita me dijo, no compren ropa, no gasten en zapatos, eso les va a venir solo. Ahorren para un departamento. Aprovechen el momento. Me lo dijo con tanta humildad, me pareció tan genuina", había comentado Juli.

Julieta Poggio compró su casa

Así fue el tenso reencuentro de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio tras su breve romance: las fotos con los detalles

Si hubo una pareja por la que todos los fanáticos de Gran Hermano apostaron estos últimos años, esa fue la de Julieta Poggio y Marcos Ginocchio, quienes participaron en la edición que marcó el regreso del reality a la pantalla de Telefe luego de varios años.

Lo cierto es que el romance se concretó cuando los chicos salieron de la casa pero duró lo que un suspiro. Y si bien, cada vez que se les preguntaba, ambos aseguraban que había quedado una sincera amistad entre ellos, tal parece que todo se enfrió de tal manera que ya ni eso hay hoy.

Ginocchio evento.png

Así las cosas, anoche Juli y Marcos se reencontraron en un evento repleto de famosos, donde si bien posaron para las cámaras, durante toda la noche se evitaron según confiaron los presentes.

Poggio Ginocchio.png

En tanto, mientras que el salteño se mostró serio y un tanto incómodo, Poggio intentó disimular un poco más. De hecho, al momento de hacer una foto conjunta con el resto de las celebrities, los exhermanitos optaron por quedar bien separados.

Por su parte, el periodista Gustavo Méndez, presente en el evento, fue quien alimentó las versiones de cierto malestar entre ambos. Luego de que un seguidor le comentara que notó una falta de conexión entre los ex hermanitos, el panelista indicó: "Vi lo mismo que ustedes, pero en el lugar fue más evidente: cero onda, sonrisa para las cámaras y después cada uno se fue para su lado sin mirarse, sin un dejo de complicidad".