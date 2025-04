Catalina Gorostidi aseguró sentirse "gorda" y sus compañeras tuvieron una fuerte reacción

Ahora, fue captada en el jardín indicando que se siente “gorda” y encendió todas las alarmas por su dismorfia.

“Yo siento que ya me veo gorda de nuevo”, dijo en una charla con la Tana y Gabriela que le puso los puntos, “no empeces con tus locuras”, le indicó la brasileña, que es médica.

“No sé qué ponerme, no tengo más ropa”, indicó mientras Gabriela le ofrecía que uses la suya, pero pidiéndole que no enloquezca.