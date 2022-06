El nuevo PlayStation Plus ya está disponible en Argentina

Introducing the all-new PlayStation Plus | PS5 & PS4 Games

PlayStation Plus: los diferentes planes disponibles

image.png Cada Plan del nuevo PS Plus cuenta con beneficios bien diferenciados.

El flamante servicio de suscripción de Sony llega con tres planes diferentes (y distintos precios también, claro):

1) PS Plus Essential: tiene las mismas características y beneficios que el PS Plus original, con dos juegos mensuales descargables, descuentos exclusivos, almacenamiento en la nube para títulos guardados y acceso al multijugador online. Su precio es de 1.468,91 pesos mensuales, 3.570,35 trimestrales y 8.403,66 anuales.

2) PS Plus Extra: este plan suma al anterior un catálogo de hasta 400 títulos de PS4 y PS5, incluidos éxitos de taquilla del catálogo de PlayStation Studios y socios externos. Los títulos se pueden descargar para jugar. Su precio es de 2.204,41 pesos mensuales, 5.881,93 trimestrales y 14.077,55 anuales.

3) PS Plus Premium (no disponible en América Latina) o Deluxe (disponible en A. Latina): este nivel incluye los beneficios de PS Plus Essential y Extra. La lista de videojuegos base se amplia hasta más de 700, incluye un catálogo de juegos clásicos de las generaciones de la Play original, PS2 y PSP para descargar y jugar y versiones de prueba de juegos por tiempo limitado. La principal diferencia entre Premium y Deluxe es que este último no cuenta con el sistema de juego mediante la nube. Su precio es de 2.519,63 pesos mensuales, 6.722,51 trimestrales y 16.178,99 anuales.

FOTOS DE A24 (20).jpg Los tres planes, con sus beneficios.

Sony remarcó la importancia del acceso a pruebas gratuitas de juegos que ofrece el nivel Deluxe del servicio de suscripción.

"El beneficio de pruebas por tiempo limitado les permitirá probar títulos seleccionados antes de comprarlos. Después de descargar una prueba del juego completo, pueden jugarla durante dos horas para la mayoría de los juegos. Es una excelente forma de probar títulos antes de decidir si van a comprarlos", dicen.

image.png Algunos de los videojuegos que estarán disponibles para los planes Extra y Deluxe.

Algunos de los videojuegos más destacados que pueden disfrutar los usuarios con el servicio nuevo son God of War, el remake de Demon Souls, Spider-Man Miles Morales, la franquicia Final Fantasy, Mortal Kombat, Assassins's Creed Valhalla, Returnal, NBA 2K22, Ghost of Tsushima y Red Dead Redemption 2, entre otros.

image.png Aquellos usuarios que hoy tengan el PS Plus original pueden mejorar su plan de membresía a PS Plus Extra o Deluxe.

"Para mejorar tu plan de membresía (de PS Plus original) a PlayStation Plus Extra o Deluxe, solo tenés que comprar una membresía de ese nivel. Pagarás una tarifa proporcional para que tus pagos se ajusten al nivel de tu nuevo plan durante el resto del período de membresía pagada", explicó Sony.