El panel de Gran Hermano fue al hueso y saltaron verdades: Luz y Tato, cara a cara en los GH Awards

Instantes después, Gastón Trezeguet le contó a la morocha lo que había dicho Tato de ella, generando un momento incómodo entre ambos. "Cuando entró el amigo le confesó que le encantaría ser El Pestañas, que estaba enamorado de vos", reveló el panelista.

"Tan así no lo dijo", se metió Marina Calabró. "Ella no se puede hacer cargo de algo que le pasa al otro", sostuvo Sol Pérez. Tato, inmediatamente, aclaró lo que dijo en aquel momento: "Es cierto esto, dije que me gustaría estar en el lugar de El Pestañas. Nunca dije que estaba enamorado. Luz siempre me dejó muy en claro que en la casa iba a pasar nada. Y en cierto momento yo me ilusioné hasta que entró El Pestañas. No es justo echarle en cara eso a Luz", expresó el uruguayo.

"No es contra Luz, estamos tratando de hacerle entender que para nosotros, que estábamos afuera, ver una situación en donde vos decías que querías ser El Pestañas y ella estaba todo el tiempo medio arriba tuyo era raro", agregó Trezeguet.

"Yo me acerqué a Tato por amistad. No lo usé para brillar, ni nada de eso, fue genuino", sostuvo Luz.

¿Confesión al oído? El susurro de Luz a Tato que sorprendió a todos en la gala final

La dinámica entre Luz Tito y Tato Algorta dentro de la casa de Gran Hermano 2024 fue, desde el inicio, una de las más comentadas por los seguidores del programa. Apenas ingresó, la jujeña dejó en claro que mantenía una relación abierta con el 'Pestañas', su pareja desde hacía tiempo. Esa libertad, en principio, le daba margen para explorar un vínculo amoroso dentro del reality. Pero con el correr de los días y el fortalecimiento de su conexión con el uruguayo, las condiciones empezaron a modificarse.

El punto de quiebre llegó cuando el “Pestañas” apareció en la casa durante el Congelados y le dejó un mensaje contundente: quería formalizar la relación y dejar atrás la apertura. Tato fue testigo de ese momento y no tardó en tomar una postura. “Cuando él le dijo eso, para mí fue bisagra. Yo podía correrme o ser su amigo, y como ella me hace bien y paso buenos momentos, me quedé como amigo”, explicó el uruguayo durante la última cena en la casa.

Aunque cualquier posibilidad de romance quedó en pausa, el lazo entre ellos no se rompió. Al contrario, siguió firme y alimentó rumores hasta el cierre del ciclo. Por eso, todas las cámaras apuntaron a su reencuentro cuando Tato fue coronado como ganador de Gran Hermano. En medio de la celebración, el uruguayo corrió a abrazar a Luz, que lo esperaba conmovida en el estudio.

El abrazo fue íntimo, sentido, y desató especulaciones: ¿fue una declaración? ¿una charla pendiente? Nada de eso. Solo un gesto genuino y lleno de afecto. Luz lo abrazó fuerte y le susurró al oído: “Tanto tiempo... ¡Felicidades! Muy merecido”. Él sonrió y la miró con cariño.

Instantes antes de la final, Tato le había dedicado unas palabras que reflejaban la admiración intacta entre ambos: “La vas a romper porque sos muy talentosa. De verdad”.

Una historia marcada por la complicidad, el respeto y el cariño, que logró sostenerse incluso bajo la lupa constante de las cámaras, las estrategias y las emociones del juego.