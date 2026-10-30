Hackeo histórico a Binance: cómo robaron US$6.300 millones en criptomonedas en apenas 20 minutos

El incidente provocó una reacción inmediata en los mercados. Bitcoin, Ethereum y BNB registraron caídas, mientras los inversores comenzaron a evaluar el impacto que podría tener la vulneración de una de las empresas más importantes del ecosistema de activos digitales.

Cómo fue el hackeo a Binance y cómo robaron US$6.300 millones

La investigación preliminar apunta a que el ataque podría haberse iniciado mediante una computadora portátil comprometida perteneciente a uno de los ingenieros de Binance. Los delincuentes habrían utilizado ese dispositivo para acceder a uno de sus sistemas internos y ejecutar retiros de criptomonedas sin autorización.

La plataforma aclaró que todavía intenta reconstruir la secuencia completa del incidente y que el equipo de seguridad analiza todas las posibles vías de ingreso. Una vez dentro del sistema, los atacantes dirigieron sus operaciones contra billeteras vinculadas con diez cadenas de bloques diferentes.

La firma estadounidense TRM Labs señaló que la mayor parte de los fondos fue transferida en aproximadamente 20 minutos, una maniobra que permitió dispersar rápidamente los activos.

Hackearon Binance y robaron US$6.300 millones en criptomonedas. (Foto: Reuters)

En el mercado de las criptomonedas, las transferencias registradas en blockchain pueden rastrearse, pero generalmente no pueden revertirse de manera unilateral. Por eso, las empresas afectadas deben trabajar con emisores de tokens, custodios y otras plataformas para intentar bloquear los activos antes de que sean intercambiados o transferidos nuevamente.

Corea del Norte, bajo sospecha por el mayor robo de criptomonedas

Las compañías estadounidenses de análisis blockchain TRM Labs y Chainalysis señalaron que existen indicios que vinculan el ataque con hackers de Corea del Norte. Según TRM Labs, las características de la operación presentan similitudes con otros robos atribuidos a grupos relacionados con el régimen de Pionyang.

Entre los antecedentes mencionados figura el ataque de 2025 contra Bybit, una plataforma de intercambio de criptomonedas que también sufrió un robo multimillonario. En aquel caso, el FBI atribuyó la operación a actores vinculados con Corea del Norte.

TRM Labs afirmó que su evaluación sobre la posible responsabilidad norcoreana tiene un alto grado de confianza, aunque la investigación continúa abierta. Las representaciones diplomáticas de Corea del Norte consultadas por Reuters no respondieron de inmediato a los pedidos de comentarios.

Por el momento, la atribución del ataque surge de los análisis realizados por empresas especializadas y no de una conclusión judicial definitiva.

Binance congeló fondos robados: cuánto dinero logró recuperar

Tras detectar el incidente, Binance comenzó a trabajar con otras compañías para identificar las billeteras utilizadas por los atacantes y evitar nuevos movimientos de dinero. La plataforma informó que logró localizar aproximadamente US$3.000 millones de los US$6.300 millones sustraídos.

Sin embargo, es importante distinguir entre fondos localizados, activos congelados y dinero efectivamente recuperado. La identificación de una transferencia no significa necesariamente que la empresa haya recuperado el control sobre las criptomonedas.

Entre las compañías que participaron en las medidas de bloqueo se encuentran:

Tether: anunció el congelamiento de casi US$1.570 millones en activos vinculados con el ataque.

Circle: bloqueó más de US$800 millones.

Ripple: informó medidas sobre aproximadamente US$200 millones en fondos.

World Liberty Financial y BitGo: colaboraron para inmovilizar activos relacionados con el incidente.

Yi He también indicó que se habían congelado US$27 millones en criptomonedas estables y cerca de US$2 millones en tokens de World Liberty Financial.

La coordinación entre estas empresas resulta fundamental porque algunos emisores de activos digitales cuentan con mecanismos técnicos que permiten bloquear determinadas direcciones o tokens.

No obstante, estas herramientas no están disponibles para todas las criptomonedas y su eficacia depende de la red y del tipo de activo involucrado.

Qué pasará con los usuarios de Binance después del hackeo

Una de las principales preocupaciones tras conocerse el ataque fue determinar si los usuarios podrían perder los fondos depositados en la plataforma. Binance aseguró que los activos de sus clientes permanecen a salvo y que cubrirá todas las pérdidas relacionadas con el incidente.

La compañía también señaló que los depósitos no se vieron afectados y que esperaba restablecer los servicios de retiro dentro de las siguientes 48 horas. La promesa de cobertura fue realizada por Yi He, una de las principales ejecutivas de la empresa.

Binance dispone, además, de un mecanismo de protección denominado Secure Asset Fund for Users (SAFU), una reserva destinada a responder ante determinados incidentes de seguridad. Según la información difundida por la compañía, ese fondo se mantiene íntegramente en bitcoin.

La existencia del fondo no elimina los riesgos asociados con los ataques informáticos, pero constituye una de las herramientas con las que Binance busca responder ante pérdidas extraordinarias.

La plataforma cuenta con aproximadamente 335 millones de usuarios registrados en todo el mundo y, según su informe anual de 2025, administraba unos US$162.800 millones en activos bajo custodia.

Bitcoin, Ethereum y BNB cayeron tras el ataque a Binance

La noticia provocó una reacción inmediata en los mercados internacionales de criptomonedas. Durante la sesión asiática del viernes, bitcoin retrocedió más del 3% y llegó a cotizar cerca de US$76.368, su nivel más bajo en seis semanas.

Por su parte, ether cayó más del 3% hasta aproximadamente US$2.178, un mínimo de dos meses.

El token BNB, originalmente conocido como Binance Coin, registró una baja cercana al 5% en 24 horas y se ubicó alrededor de US$709,70, según datos de CoinGecko.

La presión también alcanzó a empresas que cotizan en Wall Street y tienen exposición al mercado de activos digitales. Las acciones de Coinbase Global retrocedieron un 4,8%, mientras que Strategy, conocida por sus inversiones en bitcoin, cayó cerca de un 6% en las operaciones extendidas de Estados Unidos.

Estas cotizaciones corresponden a la reacción inicial del mercado y pueden variar durante las siguientes jornadas.

Hackearon Binance y robaron US$6.300 millones en criptomonedas. (Foto: Reuters)

El FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos investigan el robo

La magnitud del ataque llevó a Binance a colaborar con organismos de seguridad y autoridades de distintos países. Según informó Reuters, citando a una persona con conocimiento de la situación, el FBI y el Servicio Secreto de Estados Unidos participan en la cooperación con la plataforma para investigar el robo multimillonario.

El objetivo es reconstruir el recorrido de los activos, identificar a los responsables y determinar si existen mecanismos legales y técnicos para recuperar parte del dinero. La investigación también podría aportar información sobre la infraestructura informática utilizada para ejecutar el ataque.

La eventual vinculación con Corea del Norte agrega una dimensión internacional al caso, debido a los antecedentes de operaciones cibernéticas atribuidas a grupos relacionados con ese país. Hasta el momento, no se informó sobre detenciones vinculadas directamente con este incidente.