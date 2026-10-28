Noviembre llega con aumentos en colectivos, peajes, alquileres y otros rubros

Contratos con actualización trimestral: 5,81%.

Contratos con actualización cuatrimestral: 7,82%.

Contratos con actualización semestral: 12,95%.

En los contratos con mecanismos de actualización acordados libremente, el porcentaje dependerá de la periodicidad y de la fórmula establecida entre las partes.

Colectivos y subte: las nuevas tarifas

El transporte público también tendrá incrementos durante noviembre. Los boletos de colectivos subirán un 4% en la provincia de Buenos Aires y un 3,9% en la Ciudad de Buenos Aires, según los valores informados.

En las líneas provinciales del 200 en adelante, las tarifas con SUBE serán las siguientes:

De 0 a 3 kilómetros: $1.263,69

De 3 a 6 kilómetros: $1.421,65

De 6 a 12 kilómetros: $1.579,60

De 12 a 27 kilómetros: $1.895,54

En los colectivos de la Ciudad de Buenos Aires, los valores serán:

Hasta 3 kilómetros: $956,38

De 3 a 6 kilómetros: $1.062,70

De 6 a 12 kilómetros: $1.144,55

De 12 a 27 kilómetros: $1.226,48

El subte porteño, por su parte, tendrá un ajuste del 3,9%. Con la tarjeta SUBE registrada, el pasaje costará $1.888.

Peajes: cuánto costará circular por las autopistas porteñas

Los peajes de las autopistas de la Ciudad de Buenos Aires también aumentarán un 3,9%.

Para los vehículos livianos de dos ejes, las tarifas previstas serán:

Autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno: $4.974 en hora no pico y $7.049 en hora pico.

Autopista Illia y peajes de Retiro II, Sarmiento y Salguero: $2.072,43 en hora no pico y $2.930,85 en hora pico.

Los importes varían según la autopista y el horario en el que se realice el viaje.

Combustibles: nuevos ajustes en nafta y gasoil

Los precios de la nafta y el gasoil también tendrán modificaciones durante noviembre, vinculadas con la actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono.

La suba responde a ajustes impositivos que el Gobierno había diferido. El porcentaje concreto que se trasladará a los surtidores no está detallado en la información disponible.

Colegios privados: suben las cuotas en la provincia de Buenos Aires

Las cuotas de los colegios privados bonaerenses que reciben subvención estatal aumentarán un 3% en noviembre.

En la Ciudad de Buenos Aires, en cambio, los establecimientos todavía no habían informado una actualización de sus aranceles, según los datos disponibles.

Prepagas: aumentos de alrededor del 2,3%

Los planes de medicina prepaga tendrán un incremento promedio cercano al 2,3% durante noviembre. El porcentaje final dependerá de la empresa, el tipo de plan contratado y la región del país. De esta manera, los afiliados deberán contemplar un nuevo ajuste en el gasto mensual destinado a la cobertura médica.

Servicios públicos: nuevas subas en las facturas

Las tarifas de electricidad, gas natural y agua también tendrán actualizaciones durante noviembre, de acuerdo con los esquemas vigentes para cada servicio. Los incrementos se reflejarán en las facturas que reciban los usuarios durante el mes, aunque los porcentajes específicos no están precisados en la información disponible.