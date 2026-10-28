Luis Zahera arrasa en Netflix con la segunda temporada de la serie española más vista

Cuándo llegará la nueva temporada de Animal a Netflix

La principal novedad del anuncio es que la segunda temporada de Animal se estrenará el 1 de enero de 2027 en Netflix. La plataforma eligió el primer día del año para el lanzamiento de los nuevos capítulos, una fecha que sitúa a la comedia entre las novedades con las que el servicio de streaming comenzará 2027.

El avance publicado por Netflix sirve como primera aproximación a lo que está por venir. Aunque el anuncio no desvela todos los detalles de la trama, sí permite confirmar el regreso de la producción y anticipar que Antón volverá a enfrentarse a situaciones que pondrán a prueba su particular manera de entender el cuidado de los animales.

La fecha también despeja una de las principales incógnitas para quienes esperaban noticias sobre la continuidad de la ficción. Después de la buena recepción de su primera entrega, la serie tendrá una segunda oportunidad para desarrollar a sus personajes y explorar las contradicciones del negocio de las mascotas.

El estreno a comienzos de enero permitirá, además, que los espectadores retomen la historia sin tener que esperar más meses para conocer la siguiente etapa de Antón. Netflix ya confirmó el día exacto del lanzamiento, por lo que la principal expectativa ahora pasa por descubrir cómo evolucionará la historia y qué nuevos problemas tendrán que resolver sus protagonistas.

Cómo será la segunda temporada de Animal en Netflix

La nueva temporada no se limitará a los problemas que surjan dentro de la consulta. La historia también incorporará una trama relacionada con Topomorto, el pueblo en el que vive Antón, y con un negocio que comenzará a generar resultados inesperadamente positivos.

Según la sinopsis oficial, Antón y Uxía vuelven a Kawanda en la segunda temporada de Animal. Eso sí, en esta nueva etapa, se suma un compañero más a la familia: Mike, el nuevo gerente de Kawanda Urban. Un montón de animales, nuevos problemas por resolver y muuuuuuchas frases de taza nos acompañarán a lo largo de esta nueva temporada.

El negocio funerario para animales introduce, además, una situación con potencial cómico por el contraste entre la naturaleza del servicio y el inesperado éxito que alcanza. La serie podrá explorar las nuevas necesidades de los dueños de mascotas, la aparición de oportunidades comerciales y las contradicciones que surgen cuando una actividad tradicional comienza a adaptarse a otras formas de consumo.

Luis Zahera vuelve a liderar un elenco con caras conocidas

La continuidad de Luis Zahera es uno de los principales atractivos de la segunda temporada. El actor volverá a interpretar a Antón, un personaje que basa buena parte de su atractivo en el contraste entre su experiencia profesional, su carácter y las exigencias de un entorno que cambia constantemente.

Su regreso estará acompañado por Lucía Caraballo, que retomará el papel de Uxía, y Álvaro Mel, nuevamente como Mike. La relación entre estos tres personajes tendrá un papel importante en el desarrollo de los nuevos capítulos, especialmente a medida que los problemas laborales y las oportunidades comerciales alteren la dinámica de Kawanda.

El reparto también contará con Adrián Viador, Raquel Nogueira, Pepo Suevos y Lucía Veiga, entre otros intérpretes. La presencia de estos actores ampliará el conjunto de personajes que rodean a los protagonistas y contribuirá a desarrollar las distintas historias que confluyen en la ficción.

La combinación de personajes veteranos, nuevos enfoques profesionales y conflictos familiares permitirá que la serie mantenga su principal seña de identidad: utilizar las situaciones relacionadas con los animales para hablar de las personas.

Anuncio oficial de Animal: temporada 2 en Netflix