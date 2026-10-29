Hallaron muertos a un hombre y una mujer dentro de un auto con su hijo de dos años

Los trabajadores municipales que circulaban por la zona advirtieron la presencia del niño, que estaba dormido en el asiento trasero. El pequeño no tenía lesiones y fue trasladado a un Centro de Atención Primaria de la Salud, donde recibió atención médica y contención psicológica.

La investigación por las muertes en Oberá

La pareja tenía otro hijo, de 9 años, que desde el miércoles estaba al cuidado de su abuela materna.

En el lugar intervino el juez de Instrucción Uno de Oberá, Diego Lafatta, junto con personal de Bioquímica, Policía Científica y el médico policial. Los equipos realizaron las pericias para establecer cómo ocurrieron las muertes.

Además, la Policía de Misiones secuestró un cuchillo en la escena, según informó Clarín.

La principal hipótesis apunta a un posible femicidio seguido de suicidio. (Foto: Contexto).

Por el momento, la principal hipótesis de la investigación es la de un presunto femicidio seguido de suicidio. De acuerdo con la información publicada por el medio, las autoridades detectaron lesiones de defensa en el cuerpo de la mujer.

La investigación continúa para determinar las circunstancias de las muertes y reconstruir lo ocurrido.