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Hallaron muertos a un hombre y una mujer dentro de un auto con su hijo de dos años

Los cuerpos fueron encontrados en una zona rural de Oberá. El niño estaba dormido en el asiento trasero, fue rescatado ileso y recibió asistencia médica. La principal hipótesis apunta a un posible femicidio seguido de suicidio.

Hallaron muertos a un hombre y una mujer dentro de un auto con su hijo de 2 años. (Foto: Lu17)

Hallaron muertos a un hombre y una mujer dentro de un auto con su hijo de 2 años. (Foto: Lu17)

Una pareja fue encontrada muerta este jueves en una zona rural de Oberá, Misiones. Los cuerpos de un hombre y una mujer estaban junto a un Ford Fiesta Kinetic negro, en cuyo asiento trasero dormía su hijo de 2 años. El pequeño fue rescatado ileso y recibió asistencia médica.

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Hallaron muerto en su celda a José Eduardo Figueroa: el caso que lo condenó a perpetua. (Foto: archivo)

El hallazgo ocurrió cerca de las 8:30 en Picada Sargento Cabral, a unos 750 metros de la ruta 5, en dirección a Los Helechos.

Según informó La Voz de Misiones, las víctimas fueron identificadas como Sergio Adrián Schulz, de 39 años, y Griselda Yamilla Gritzmacher, de 29. Ambos vivían en Oberá y se dedicaban a la venta de electrodomésticos.

Los cuerpos fueron encontrados en una zona rural de Oberá. (Foto: La Voz de Misiones).

Los cuerpos fueron encontrados en una zona rural de Oberá. (Foto: La Voz de Misiones).

Schulz fue encontrado en el asiento del acompañante del vehículo, mientras que Gritzmacher estaba junto al lateral izquierdo. De acuerdo con las primeras pericias, ambos presentaban heridas compatibles con un arma blanca.

Los trabajadores municipales que circulaban por la zona advirtieron la presencia del niño, que estaba dormido en el asiento trasero. El pequeño no tenía lesiones y fue trasladado a un Centro de Atención Primaria de la Salud, donde recibió atención médica y contención psicológica.

La investigación por las muertes en Oberá

La pareja tenía otro hijo, de 9 años, que desde el miércoles estaba al cuidado de su abuela materna.

En el lugar intervino el juez de Instrucción Uno de Oberá, Diego Lafatta, junto con personal de Bioquímica, Policía Científica y el médico policial. Los equipos realizaron las pericias para establecer cómo ocurrieron las muertes.

Además, la Policía de Misiones secuestró un cuchillo en la escena, según informó Clarín.

La principal hipótesis apunta a un posible femicidio seguido de suicidio. (Foto: Contexto).

La principal hipótesis apunta a un posible femicidio seguido de suicidio. (Foto: Contexto).

Por el momento, la principal hipótesis de la investigación es la de un presunto femicidio seguido de suicidio. De acuerdo con la información publicada por el medio, las autoridades detectaron lesiones de defensa en el cuerpo de la mujer.

La investigación continúa para determinar las circunstancias de las muertes y reconstruir lo ocurrido.

En pocas palabras

  • Hallazgo macabro: En Oberá, Misiones, hallaron muertos a un hombre y una mujer dentro de un auto con su hijo de dos años.
  • Hipótesis principal: La principal hipótesis apunta a un posible femicidio seguido de suicidio, con lesiones de defensa en la mujer.
  • Rescate del niño: El menor, de dos años, fue encontrado ileso durmiendo en el asiento trasero y recibió asistencia médica.
Resumen generado por Thinkindot AI
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