El BCRA lleva dos días sin comprar dólares por primera vez en 2026: qué pasó con las reservas y el tipo de cambio

La interrupción de las compras se produjo en un escenario de volatilidad regional, luego de los movimientos del real brasileño posteriores a las elecciones presidenciales en ese país.

El dólar mayorista bajó después de siete subas consecutivas

El tipo de cambio mayorista cerró el martes en $1.538, con una caída de $2 respecto de la jornada anterior. De esa manera, puso fin a una secuencia de siete ruedas consecutivas en alza.

En el segmento minorista, el dólar terminó a $1.506,870 para la compra y $1.559,939 para la venta.

En tanto, el límite superior de la banda cambiaria se ubicó en $1.947,79. Así, el tipo de cambio mayorista quedó $409,79 por debajo de ese nivel, una distancia equivalente al 26,6%.

El tipo de cambio mayorista cerró el martes en $1.538, con una caída de $2 respecto de la jornada anterior. (Foto: archivo).

La cotización de una letra del Tesoro, otro factor de la jornada

La rueda también estuvo marcada por la fijación del tipo de cambio aplicable a la Letra del Tesoro Nacional vinculada al dólar estadounidense, cero cupón, con vencimiento el 30 de octubre de 2026. El instrumento, identificado como D30O6, utiliza la evolución del tipo de cambio oficial para determinar el pago en pesos.

La cotización de referencia del martes definirá el monto que recibirán los tenedores al vencimiento, previsto para este viernes. Con el fixing establecido, quedó determinada la variable cambiaria necesaria para calcular la liquidación del título.

Previamente, el Gobierno había realizado un canje de deuda para reducir el saldo de la letra expuesto a esa fecha de fijación. La operación disminuyó parte del volumen que debía atravesar esa instancia, aunque la evolución del dólar continuó bajo seguimiento.

El stock de reservas puede variar por pagos, depósitos, movimientos de las cuentas del sector público y cambios en la valuación de los activos. (Foto: archivo).

En jornadas vinculadas con la fijación de precios de instrumentos ajustados por el tipo de cambio o con vencimientos relevantes de contratos de futuros, el BCRA suele evitar sumar demanda de divisas en el mercado oficial. Esa conducta busca no agregar presión sobre la cotización utilizada para calcular pagos y liquidaciones.

Las reservas aumentaron pese a la pausa cambiaria

El incremento de las reservas internacionales brutas, que llegaron a U$S 50.580 millones, respondió a factores distintos de las compras de dólares en el mercado oficial.

El stock de reservas puede variar por pagos, depósitos, movimientos de las cuentas del sector público y cambios en la valuación de los activos. Por eso, una suba diaria de las reservas no implica necesariamente que el Banco Central haya adquirido divisas.

Hasta el viernes 23 de octubre, la entidad acumulaba compras por U$S 15.821 millones durante 2026, tanto dentro como fuera del mercado cambiario. El monto superaba en más de un 50% la meta anual de U$S 10.000 millones contemplada en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.

La proyección oficial apuntaba a finalizar el año con adquisiciones cercanas a los U$S 20.000 millones.