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José Coronado brilla en Netflix con esta nueva miniserie de 4 capítulos y es el estreno más esperado

Isaac Díaz, Aura Garrido, José Coronado y Jaime Lorente protagonizan este thriller policiaco de Netflix ambientado en Madrid, dirigido por Daniel Calparsoro.

José Coronado brilla en Netflix con esta nueva miniserie de 4 capítulos y es el estreno más esperado. (Foto: Archivo)

José Coronado brilla en Netflix con esta nueva miniserie de 4 capítulos y es el estreno más esperado. (Foto: Archivo)

La llegada de Jotadé, la nueva miniserie de Netflix, comenzó a despertar interés entre los seguidores del género. La plataforma oficializó el inicio del rodaje de esta producción española, que tendrá a José Coronado en un papel central y llevará a la pantalla una historia marcada por un homicidio brutal, una investigación contrarreloj y los vínculos con una peligrosa organización criminal.

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Qué ver en Netflix: la nueva miniserie española de 6 episodios que todos están viendo. (Foto: Archivo)

La ficción estará ambientada en Madrid y se inspirará en una de las novelas más conocidas del escritor Santiago Díaz. Con una trama que combinará suspenso, acción y conflictos personales, la producción buscará captar la atención de quienes siguen los thrillers europeos y las historias policiales con personajes complejos.

Aunque todavía no se anunció una fecha de estreno, el comienzo de las grabaciones ya puso a la serie en el radar de los aficionados al catálogo de producciones españolas de Netflix. El proyecto también contará con un reparto integrado por Isaac García, Aura Garrido y Jaime Lorente, además de la participación de Coronado como uno de los personajes centrales de la historia.

De qué trata Jotadé, la miniserie de 4 episodios que prepara Netflix

Jotadé es un policía poco convencional, descarado e irreverente, pero también astuto, sincero y profundamente leal a sus compañeros y a su comunidad gitana. Cuando le encargan investigar un crimen brutal tras el que se esconde una peligrosa red criminal, tendrá que enfrentarse a una misión imposible para un policía que nunca ha aprendido a pasar desapercibido.

La serie partirá de una obra literaria de Santiago Díaz, un elemento que vinculará la producción con la tradición de la novela policial española. La adaptación trasladará ese universo a una ficción audiovisual concebida para el público internacional de Netflix.

Por el momento, la plataforma no comunicó la fecha exacta en la que Jotadé llegará a su catálogo. Sin embargo, el inicio del rodaje representa un avance concreto en el desarrollo del proyecto y permite anticipar que la producción ya se encuentra en marcha.

José Coronado interpretará a un personaje clave en la trama

Uno de los aspectos que concentra la atención del anuncio es la participación de José Coronado, quien interpretará a Hilario Garza, el jefe de un clan mafioso y uno de los principales antagonistas de la historia.

Su personaje ocupará un lugar importante dentro del conflicto que atravesará la miniserie. Como líder de una organización criminal, Hilario Garza estará vinculado al universo delictivo que rodeará la investigación policial y aportará una dimensión adicional a los enfrentamientos que plantea el relato.

El papel permitirá incorporar a la historia una figura situada en el centro de las relaciones de poder del mundo criminal. Su presencia será relevante para el desarrollo del conflicto, aunque los detalles específicos sobre la evolución del personaje y sus vínculos con el resto del elenco todavía no fueron desarrollados en el anuncio.

La participación de Coronado será uno de los principales atractivos de la propuesta. El actor español encabezará una producción que buscará combinar interpretaciones de peso con una trama de suspenso y acción.

El elenco principal de Jotadé con José Coronado

El thriller policiaco está protagonizado por Isaac Díaz, que da vida a Jotadé, junto a Aura Garrido (El Ministerio del Tiempo, El inocente) en el papel de Lucía, Jose Coronado (El problema final, Los creyentes) como Hilario Garza y Jaime Lorente (La casa de papel, Élite) como Tony Garza. Completan el reparto María de Nati (Entrevías, El buen patrón), Alberto Olmo (Montecristo, Un lío de millones), Melania Cruz, Carmen Avilés, Moreno Borja (Cien años de soledad, Carmen y Lola), Rafaela León (Carmen y Lola), Antonio Zafra y Álvaro Rico (El jardinero, El homenaje), con la colaboración especial de Javier Gutiérrez (La isla mínima, Campeones).

La miniserie cuenta con un guion de Isa Sánchez y Daniel Corpas, y está dirigida por Daniel Calparsoro (Salvador, Asalto al Banco Central).

En pocas palabras

  • Estreno en Netflix: La miniserie "Jotadé" protagonizada por José Coronado inició su rodaje, ambientada en Madrid.
  • Trama policial: La ficción se centra en la investigación de un brutal homicidio vinculado a una peligrosa organización criminal.
  • Elenco principal: José Coronado interpreta a Hilario Garza, jefe de un clan mafioso, junto a Isaac Díaz, Aura Garrido y Jaime Lorente.
Resumen generado por Thinkindot AI
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