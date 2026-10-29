José Coronado brilla en Netflix con esta nueva miniserie de 4 capítulos y es el estreno más esperado

La serie partirá de una obra literaria de Santiago Díaz, un elemento que vinculará la producción con la tradición de la novela policial española. La adaptación trasladará ese universo a una ficción audiovisual concebida para el público internacional de Netflix.

Por el momento, la plataforma no comunicó la fecha exacta en la que Jotadé llegará a su catálogo. Sin embargo, el inicio del rodaje representa un avance concreto en el desarrollo del proyecto y permite anticipar que la producción ya se encuentra en marcha.

José Coronado interpretará a un personaje clave en la trama

Uno de los aspectos que concentra la atención del anuncio es la participación de José Coronado, quien interpretará a Hilario Garza, el jefe de un clan mafioso y uno de los principales antagonistas de la historia.

Su personaje ocupará un lugar importante dentro del conflicto que atravesará la miniserie. Como líder de una organización criminal, Hilario Garza estará vinculado al universo delictivo que rodeará la investigación policial y aportará una dimensión adicional a los enfrentamientos que plantea el relato.

El papel permitirá incorporar a la historia una figura situada en el centro de las relaciones de poder del mundo criminal. Su presencia será relevante para el desarrollo del conflicto, aunque los detalles específicos sobre la evolución del personaje y sus vínculos con el resto del elenco todavía no fueron desarrollados en el anuncio.

La participación de Coronado será uno de los principales atractivos de la propuesta. El actor español encabezará una producción que buscará combinar interpretaciones de peso con una trama de suspenso y acción.

El elenco principal de Jotadé con José Coronado

El thriller policiaco está protagonizado por Isaac Díaz, que da vida a Jotadé, junto a Aura Garrido (El Ministerio del Tiempo, El inocente) en el papel de Lucía, Jose Coronado (El problema final, Los creyentes) como Hilario Garza y Jaime Lorente (La casa de papel, Élite) como Tony Garza. Completan el reparto María de Nati (Entrevías, El buen patrón), Alberto Olmo (Montecristo, Un lío de millones), Melania Cruz, Carmen Avilés, Moreno Borja (Cien años de soledad, Carmen y Lola), Rafaela León (Carmen y Lola), Antonio Zafra y Álvaro Rico (El jardinero, El homenaje), con la colaboración especial de Javier Gutiérrez (La isla mínima, Campeones).

La miniserie cuenta con un guion de Isa Sánchez y Daniel Corpas, y está dirigida por Daniel Calparsoro (Salvador, Asalto al Banco Central).