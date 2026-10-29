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Se supo quién es la argentina que murió en el accidente de trenes de España y se conoció un detalle desolador

Conmoción: identificaron a la argentina de 32 años que murió en el choque de trenes y se conoció un dato devastador. Enterate.

Se supo quién es la argentina que murió en el accidente de trenes de España y se conoció un detalle desolador

La tragedia ferroviaria que conmociona a España dejó una historia familiar atravesada por el dolor. Ana Martina Conte Grand, una argentina de 32 años, murió en el accidente de trenes cuando se encontraba de viaje junto a sus padres para conocer a su sobrino, un bebé de apenas cuatro meses. Lo que debía ser un encuentro inolvidable terminó de la peor manera.

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Oriunda de San Juan, Martina había viajado a España para compartir unos días con su familia. Durante el recorrido en una de las formaciones de alta velocidad involucradas en el siniestro, viajaba junto a su hermano mayor, Jeremías Conte Grand, quien sobrevivió al impacto y debió ser trasladado a un hospital de Toledo con distintas fracturas.

La confirmación de la muerte de la joven provocó una profunda conmoción entre sus seres queridos. El motivo de su viaje vuelve todavía más dolorosa la historia: había cruzado el océano para conocer al hijo de su hermano, nacido apenas unos meses antes.

Martina viajaba en el coche 7 de una de las formaciones involucradas en el accidente. Mientras ella perdió la vida, Jeremías logró sobrevivir y recibió atención médica. La familia quedó así golpeada por una tragedia que transformó una visita esperada en una pérdida irreparable.

Nacida en San Juan, Martina se había formado como podóloga en la Universidad de Buenos Aires (UBA), una profesión que también compartía con su hermano Zacarías. Ambos habían trabajado en un consultorio ubicado sobre la calle José Martí al 900, en la capital sanjuanina, donde atendían a sus pacientes.

A lo largo de su recorrido profesional, también había desarrollado una plantilla ortésica personalizada para aliviar las molestias provocadas por las verrugas plantares, un trabajo que reflejaba la aplicación de sus conocimientos a necesidades concretas de sus pacientes.

El pasado 25 de julio había cumplido 32 años. Su vida estaba ligada a San Juan, donde había crecido y construido parte de su camino profesional, además de mantener sus vínculos familiares más cercanos.

Era hija de Jorge Conte Grand, médico, y de Claudia, docente, y formaba parte de una familia de cuatro hermanos: Jeremías, Zacarías, Lisandro y ella. Con Lisandro tenía un vínculo especial: eran mellizos. Con Zacarías, en tanto, había compartido tanto la formación universitaria como el trabajo en el consultorio.

El viaje a España había sido una oportunidad para reunirse con los suyos y conocer al nuevo integrante de la familia. Sin embargo, el accidente ferroviario terminó convirtiendo ese encuentro en una tragedia que golpeó de lleno a los Conte Grand.

El siniestro ocurrió en la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla, en la provincia de Toledo, y afectó a dos formaciones ferroviarias. Mientras los equipos de emergencia trabajaban en la zona y avanzaba la investigación para esclarecer las causas, los familiares de las víctimas atravesaban horas de angustia.

En paralelo, también se mantenía la búsqueda de Agustín Randazzo, otro argentino de 51 años cuyo paradero no se conocía tras el accidente, según la información difundida en ese momento.

La historia de Ana Martina Conte Grand quedó ligada a una de las tragedias ferroviarias más dolorosas de los últimos días, pero también al motivo íntimo que la había llevado hasta España: compartir con su familia la alegría de conocer a su pequeño sobrino. Un viaje que debía estar marcado por los abrazos y los reencuentros terminó convertido en una despedida inesperada.

En pocas palabras

  • Identifican a víctima argentina: Ana Martina Conte Grand, de 32 años, murió en el accidente de trenes en España.
  • Trágico motivo del viaje: La joven viajaba con sus padres para conocer a su sobrino de cuatro meses.
  • Familiar sobreviviente: Su hermano, Jeremías Conte Grand, resultó herido en el siniestro.
Resumen generado por Thinkindot AI
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