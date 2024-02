El delantero Diego Herazo se manifestó "felíz de llegar a un club tan grande como San Lorenzo"

El jugador, de 27 años, quien llegó procedente de Deportes Tolima afirmó que llegó al "Ciclón" con "muchas expectativas de ayudar al club, para que esté en el lugar que se merece y aportar toda toda mi capacidad para colaborar con ese propósito".

El entrenador Rubén Darío Insúa lo tendrá como uno de los pilares en el ataque del equipo "azulgrana", para jugar la Copa Libertadores de América, debido a que el delantero Cristian Tarragona,está sancionado por la Conmebol y no podrá jugar las cinco primeras fechas del torneo.

El ex Independiente Medellín destacó que se siente "motivado" y cree que "viene preparado", y agregó: "Si me toca jugar, estoy en condiciones porque vengo de pretemporada y de jugar con el club anterior -Deportes Tolima-, así que estoy disponible, a disposición del profe, para que me tenga en cuenta y dar todo por el equipo".

San Lorenzo compró el 100% del pase del atacante, quien firmará un contrato que lo tendrá en el "Ciclón" hasta junio de 2027.

Herazo jugó con anterioridad por los siguientes equipos colombianos: Independiente Medellín, Cúcuta Deportivo, Valledupar, Atlético Bucaramanga, La Equidad, Millonarios y Tolima. En total acumula 221 partidos y 70 goles, a lo largo de su carrera.