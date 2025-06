El presidente de LLA en PBA sobre las elecciones: "El kirchnerismo pierde la provincia de Buenos Aires"

Embed - SEBASTIÁN PAREJA, PRESIDENTE DE LLA EN PBA: "EL KIRCHNERISMO PIERDE LA PROVINCIA"

Respecto a los posibles candidatos que encabezarían la lista, señaló que "los nombres no están" y afirmó que "lo que no nos cambió a nosotros es Cristina sí o Cristina no", en referencia a la ratificación de la condena a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa Vialidad que le prohíbe competir en los comicios de septiembre.