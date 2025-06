La obsesión de Wanda Nara que sigue en pie pese a todo

Durante el paseo por Jujuy, Wanda compartió varias postales en sus redes: platos típicos del norte, recorridas por mercados, looks relajados y producciones más osadas frente a los paisajes imponentes de la región. Pero en varias de esas imágenes volvió a aparecer la figura de Hello Kitty, confirmando que no se trata de una coincidencia, sino de una obsesión declarada.

A pesar de no referirse directamente al tema, quedó claro que Wanda colecciona —y lleva a todos lados— productos relacionados con la gatita más famosa del mundo.

El fenómeno de Hello Kitty trasciende generaciones y fronteras. Y en el caso de Wanda, parece ocupar un lugar especial en su día a día. Ya sea por nostalgia, estética o simplemente gusto personal, su fanatismo por el personaje fue protagonista involuntario de su viaje al norte argentino.