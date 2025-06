Sin filtro: Eugenia de Gran Hermano eligió a la angelita que sacaría del panel y encendió la polémica

Por último, Ochoa le preguntó qué opinaba de la labor de Santiago del Moro en la conducción del programa. "Me encanta, lo amo. Me encanta Santiago conduciendo", sostuvo. "Me parece un recontra conductor, por algo está donde está", aseguró.

Ahí, el panelista no coincidió con Eugenia y se preguntó: "¿No te pareció que ayer se sacó un poco de encima el programa?".

eugenia lam .jpg

Después de Gran Hermano: la inesperada oportunidad laboral que le llegó a Eugenia

Eugenia Ruiz, la última participante en abandonar la casa de Gran Hermano 2024 (Telefe), vivió este lunes un momento inesperado apenas minutos después de dejar el reality más famoso del país: recibió una propuesta laboral que la tomó completamente por sorpresa.

La joven oriunda de Santiago del Estero quedó eliminada tras obtener el 15,7 por ciento de los votos en la última placa positiva.

Al llegar al estudio y sentarse frente a los analistas para repasar su paso por el juego, Eugenia fue sorprendida en vivo con una propuesta que no esperaba recibir tan pronto.

"Hablando de oportunidades, acá, me dice la producción, porque todo es la producción", le comentó el conductor Santiago del Moro. "Tanto anhelaste ser panelista que te ofrecen un trabajo en el panel de Gran Hermano, la temporada próxima. Para Gran Hermano: Generación Dorada", reveló el presentador del ciclo.

"Ay, me encanta. ¡Me encanta, qué quilombo!", gritó eufórica Eugenia. En ese momento, Ceferino Reato no dejó pasar la oportunidad para lanzar una chicana: "Ahora mis colegas aplauden lo del panelista, no saben que algunos de ellos va a salir, pero bueno".

"A lo mejor vos", retrucó Laura Ubfal, en tono filoso, apuntando directamente a Reato, con quien mantiene una rivalidad constante en los debates del programa.

La noticia generó revuelo tanto en el estudio como en las redes sociales, donde muchos celebraron la posibilidad de ver a Eugenia sumarse como panelista en la próxima edición del exitoso reality.