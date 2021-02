Diego Poggi habló tras revelar aquel chat donde le contaba a su padre que tenía novio

Diego Poggi

Hace un mes, Diego Poggi le contó a su padre que se iba de vacaciones con su novio y compartió su reacción a través de las redes sociales.

El conductor de TN se sorprendió por la respuesta que recibió de su papá vía WhatsApp al contarle de su relación y del viaje programado.

"Le acabo de contar a mi viejo que estoy de novio (con un chico) y que me voy de vacaciones con él. Que tipo agradable", indicó Poggi en Twitter, mostrando la respuesta que recibió.

"Linda noticia, no la quería escuchar nunca. Que seas muy feliz, olvidate de que tenés papá", le contestó él.

"Lamentablemente no es joda. En otro momento me hubiese puesto mal. Hoy realmente me chupa un huevo!", indicó Diego sincero y con valentía.

A lo que el periodista reflexionó: "Capaz que me arrepiento de haberlo subido en un rato. Pero se que hay pibxs que pasaron o pasan x lo mismo. Lo único que importa es ser lo que quieran ser".

"Y aclaro esto, mi viejo es el mejor de todos. Honesto, buena persona, un tipazo. Pero bueno, es de otra generación y estás cosas supongo que cuestan", finalizó.

Lo cierto es que tras regresar de sus vacaciones, Poggi volvió a referirse a esta situación, contando cómo quedaron las cosas con su padre.

“Mi papá ya sabía que me gustaban los chicos pero no lo quería ver, por vergüenza o egoísmo. “Sentí la presión de definirme, exploté, y la verdad es que hoy estoy con un chico pero mañana no sé. Lo que para mí fue un desborde, para muchos fue un impulso. Si hay algo que rescato de todo lo que me sucedió después, fue eso”, contó en una entrevista con Franco Torchia en el ciclo radial "No se puede vivir del amor".

Y aseguró que “mis viejos no conocen a mi novio. Eso va a ser un proceso largo. El primer lugar donde se discrimina es en la familia. Hoy no estoy hablando con mi papá. Es mecánico y yo creo que siente vergüenza de decir que su hijo es gay en un ambiente de trabajo tan machista”.

“Nunca me interesó ser conocido o explotar o estar en un portal por contar quién soy. Nunca lo creí necesario. Y también lamento haber abierto una puerta que después es medio complicada de cerrar”, dijo Poggi. Y remarcó: “No he sentido discriminación en mi profesión por haber dicho que era gay”.

“No sé si quiero confesar esto... pero fue en una reunión de trabajo. Terminamos ese laburo a los dos meses y nos seguíamos en Instagram pero porque sí, por esas cosas de la vida, y empezamos a hablar después de que pasó ese trabajo”, finalizó sobre cómo conoció a su pareja.