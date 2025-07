Wanda Nara admitió la tremenda pelea diaria que tenía con Mauro Icardi

"A veces me ve levantarme temprano y me dice: '¿Qué necesidad?'”, recordó.

Para la empresaria, esa frase no era una simple observación, sino un cuestionamiento constante a su derecho de crecer, moverse y mantenerse activa por decisión propia.

“Me hace comentarios que me rompen las pelotas. Si me peleo por algo, es por eso. ‘¿Qué ganas?’, me dice. ¿Qué ganas? ¡De ser yo, hermano!”, lanzó con ironía, dejando entrever una Wanda harta de tener que justificarse por querer hacer su camino.

Detrás de la empresaria hay una mujer decidida

Más allá de las luces, las marcas y los flashes, Wanda dejó en claro que no está dispuesta a volver atrás en su camino como mujer autónoma. Su mensaje expuso una grieta importante: la tensión entre lo que se espera de una “mujer de futbolista” y su propio deseo de trabajar y ser libre.

Este nuevo capítulo en su historia personal se suma a la creciente polémica con Icardi, quien actualmente comparte escena pública con la China Suárez —expareja de Benjamín Vicuña— mientras Wanda enfrenta una disputa legal por la custodia de sus hijas.