José Luis Espert volvió a hablar del escrache en su casa: "No les tengo miedo"

“La estrategia del kirchnerismo es victimizarse y hacer relato, ahora que van presos se ponen ahí, como Eva Mieri que comete un delito y se quejan que va presa, o como Cristina Kirchner. Son delincuentes, deben bancarse las consecuencias”, dijo el legislador.

Y agregó: “Buscan condicionar a la justicia y a los políticos con estos hechos intimidatorios. Esta gente se encontró con un juzgado que aplica la ley, lamentablemente para ellos y me llama la atención que el ataque a TN se mueve lento”.

“Yo los denuncié porque no les tengo miedo, si hubieses sido cagón no habría hecho nada. Hay otra forma de hacer política, ya que se robaron un PBI entero, nosotros no somos así. Ellos destruyeron todo, pero tratan de decir que son la solución del problema, son psicópatas cómo funciona”, completó.

A su vez agregó: “Nosotros vamos a salvar a los jubilados de la miseria que cobran hoy, pero tenemos que hacer una reforma profunda, no mágicamente como proponen la oposición. Por otra parte, si los ATN son ley y el presidente los veta, y ahí se van a poder discutir”.

Espert reconoció que la clase media sigue sufriendo

“Tenemos déficit cero y no paramos de bajar los impuestos. No hay ninguna posibilidad de que el dólar se escape, van a desaparecer las bandas y el mercado va a poner el precio del dólar y como los argumentos económicos están sólidos, no va a pasar nada porque estamos haciendo las cosas bien”, sostuvo el libertario.

En tanto, pensó en las elecciones en la provincia de Buenos Aires: “Vamos a competir y le vamos a ganar, porque estamos haciendo las cosas bien, por ejemplo Grabois dice que aunque hagamos las cosas bien, nos van a seguir haciendo la contra. Lo malo ocurrió antes de la llegada del presidente Milei cuando gobernaba el kirchnerismo”.

“Estamos saliendo del infierno del kirchnerismo, pero no es fácil y la clase media la está sufriendo con los aumentos y de a poquito le decimos que vamos a ir saliendo, porque estamos haciendo las cosas para que la gente viva bien, primero las cla abajo, que están saliendo de la pobreza y con el tiempo van a salir también las clase media para que todos vivan bien”, analizó sobre la actualidad.