Habló Ariel Griffo, el padre de Tyago y ex de la Bomba tucumana: “Siempre mantuvimos una buena, nunca hubo reclamos”

Tyago Griffo

Tyago Griffo, de 28 años, volvió a tener una gran trascendencia gracias a la participación del “Cantando 2020” junto a su madre Gladys La Bomba Tucumana.

Las galas se vuelven interesantes gracias a la verborragia de la tucumana que apunta contra todos y no tiene filtro al momento de opinar. El que alguna vez fue señalado fue el padre del joven, Ariel Griffo que es un cantante retirado que hoy vive en córdoba y prefiere mantener su perfil bajo.

Sin embargo, Ciudad.com lo contactó y el hombre se animó a dar detalles de lo que fue y es hoy la relación con su hijo y ex mujer.

“Gladys dice que crió sola a Santiago, pero yo siempre fui un padre presente. Con la distancia de Tucumán a Córdoba. Pero ya saben cómo es Gladys, por cómo habla hay cosas que se interpretan como que no estuve presente, pero toda mi vida estuve presente. Es más, todas las vacaciones Santi venía conmigo. Pero no quiero entrar en esas disputas, aunque sé que esto es lo que vende, yo no soy mediático”, explicó el hombre que tiene una agencia de autos, distribuye calzado, un complejo de cabañas y una plantación de azafrán.

Sin embargo, pese a esos dichos él asegura tener una gran vínculo con ambos. “Estoy feliz porque tengo una buena relación con Gladys y con mi hijo. El vive en Córdoba capital, a 15 cuadras de mi casa. No tengo problemas con ellos. Al contrario. Me pone muy feliz que los dos estén pasando este lindo momento”, dijo sobre la participación de ambos en el certamen de canto de El Trece.

Contó que su relación con Gladys comenzó en 1989, cuando ella empezaba y él era conocido en el interior. “Yo era un cantante famoso y ella era medianamente conocida como Gladys Moreno. Nos conocimos en 1989 en esa kermés. Después yo la frecuentaba porque viajaba mucho a Tucumán, quedamos contacto, decidí quedarme una semana allá, prosperó la relación”, dijo.

“A los 9 meses, ella se vino a vivir a Córdoba conmigo, porque no iba a cantar más. Y justo en ese momento su representante nos dijo de hacer una gira por Buenos Aires para poder juntar plata para nuestro casamiento. En ese momento, los Kirovsky, los dueños de Fantástico Bailable le propusieron que haga un disco. Todo fue una bola, porque nos casamos en 1990, grabó el disco de La Pollera Amarilla con Héctor Nieves y mis músicos del grupo Chunchulas. Fue una cosa que ni ella ni yo paramos de trabajar nunca. Se le dio con una velocidad bárbara”, reveló.

Tyago de chico con sus padres.

“Yo trabajaba por mi lado y ella iba de gira por el suyo. La convivencia era difícil porque nos veíamos dos o tres veces por semana. Ella viajaba para un lado y yo para el otro. Hasta que la pareja se hizo insostenible y yo abandoné mi carrera como cantante y la acompañé casi dos años, poniéndole el hombro a su trabajo”, agregó, pero luego las cosas se pusieron complicadas y se separaron en 1998.

“Siempre mantuvimos una buena relación por Santi, nunca hubo reclamos por la manutención. La división de bienes la hicimos de común acuerdo. Yo le dejé a Gladys la casa donde vive porque era la madre de mi hijo y vivía con él”, contó.

“Le pusimos Santiago porque con ella nos conocimos en Santiago del Estero, yo tenía un amigo que se llamaba Santiago y en ese momento no había tantos Santiagos. Y yo también tuve un poco que ver con que le digan Tyago. Porque cuando grabó los temas de cumbia con José Luis Gozalo nos pareció que estaba bueno el nombre artístico Tyago. Tenía que tener un seudónimo”, explicó sobre su hijo.

Sobre las polémicas que enfrenta Tyago, aseguró que no lo ve cómodo: “A él no le gusta eso, le hace daño. Lo veo con mal con lo mediático. Mi consejo es que no se enoje, porque el que se enoja pierde. Siempre le digo que no se enoje, pero se le transforma la cara, pobrecito. No le gusta lo mediático como a mí, ni las injusticias o que tergiversen los dichos. Pero no es fácil tener cintura mediática”.

Y, el periodista le preguntó sobre los trascendidos y múltiples comentarios sobre la sexualidad de Tyago, que se llegó a decir que era homosexual. “Imagínense cómo me pongo cuando hablan sin argumentos ni fundamentos. Pero son estupideces. Obvio que la gente me comenta “¿viste lo que dijeron de tu hijo?”. Pero qué quieren que haga, uno no se puede pelear con la gente mala, sino habría que pelearse con el mundo porque la mitad del mundo es malo. Son tonterías, y sobre su sexualidad, que sea lo que tenga que ser. No tengo ninguna clase de problemas o complejos con que sea gay. Que sea lo que él siente y le gusta, que viva como quiera vivir”, explicó.

“Él mientras trabaja está feliz. Y esto le vino muy bien. Gracias a dios que se dio esto porque su rubro está muy perjudicado”, asumió.

Y, al momento de hablar de Gladys la describió como una “luchadora”. “Siempre fue una luchadora en todos los aspectos de la vida. Como madre, ama de casa, como mujer, trabajadora, cantante. Siempre fue una leona en lo que hacía, ya sea cocinando o cantando. Es por eso que llegó donde llegó. Gracias a Dios conmigo nunca fue combativa. Pero tiene su carácter frontal ante las injusticias, y sí, es peleadora con la boca. Verbalmente es combativa”, concluyó.