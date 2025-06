"Nunca lo escuché cantar": la confesión de una madre que se enteró en vivo del talento de su hijo en La Voz Argentina

Embed

"Nací biológicamente mujer": la emotiva historia de Benjamín, el participante trans que conmovió en La Voz Argentina

Esta semana, La Voz Argentina volvió a la pantalla de Telefe con una nueva temporada, y una vez más demostró por qué sigue siendo uno de los realities más exitosos del país. En su segunda noche al aire, el programa no solo sorprendió con grandes talentos vocales, sino también con historias personales que tocaron el corazón de los espectadores.

Uno de los concursantes que se robó todas las miradas fue Benjamín Depascuali, un joven que conmovió al público, al jurado y al conductor con su historia de vida y su innegable talento. Su presentación no solo emocionó, sino que también le aseguró un lugar en la competencia.

Benjamín brilló con su versión de The Way You Make Me Feel, de Michael Jackson, y logró que los coaches se dieran vuelta casi de inmediato. Todos querían sumarlo a sus equipos, pero finalmente fue el dúo Miranda! quien lo convenció. El joven, visiblemente emocionado, celebró la oportunidad de mostrar su pasión por la música en un escenario tan importante, sabiendo que este es solo el comienzo de un largo camino.

Sin embargo, lo que más tocó a la audiencia fue la charla íntima que mantuvo con Nico Occhiato, acompañado por su madre y su novia. Allí, Benjamín compartió su historia con total sinceridad: “Más o menos a los 8 años. Empecé a cantar en la iglesia de mi barrio, copiaba un poco lo que hacía el resto y fui aprendiendo”, recordó con una sonrisa.

Luego, se animó a contar una parte muy personal de su vida. “No siempre fui Benjamín, entonces fui descubriéndome más de grande. Nací biológicamente mujer y no fue hasta mis 14 años que atravesé un duelo muy grande y desde ese lugar elegí dar el paso de vivir la vida que realmente quiero y la música me acompañó en todo ese proceso”, expresó con valentía.

Cuando Occhiato le preguntó a quién le dedicaría su actuación, Benjamín no dudó: “En mi ángel, en mi mejor amiga, que falleció hace 11 años. Ella siempre me acompañó y ‘dale, metele que te va a salir’. Trato de quedarme con esa voz ahí”. Y con la voz entrecortada, agregó: “Yo le hablo mucho, le rezo bastante, creo que le diría ‘gracias por acompañarme’. La última vez que la vi fue un día antes del accidente y me quedaron esas palabras de aliento, ‘a vos te va a ir bien, seguí cantando, no pares, metele’. Es esa voz en la cabeza que te queda ahí, resonando”.