"His Dark Materials": los protagonistas anticipan cómo será la segunda temporada

"His Dark Materials" (HBO).

El lunes 16 de noviembre se estrena la segunda temporada de "His Dark Materials", la serie de fantasía, aventura y acción de HBO que sigue a Lyra (Dafne Keen), una joven valiente y curiosa proveniente de otro mundo que busca a su amigo secuestrado. Durante la investigación, Lyra descubre un siniestro complot que involucra a niños robados y un fenómeno misterioso llamado Dust.

La serie es una co-producción de la BBC y está basada en la trilogía de libros del mismo nombre de Philip Pullman, considerada una obra maestra moderna de ficción imaginativa.

A24.COM participó del panel de prensa donde Dafne Keen, la estrella revelación de "Logan", contó detalles de esta temporada junto a sus compañeros de elenco.

"Estaba realmente emocionada por explorar el lado más vulnerable de Lyra porque en la primera temporada sabemos que es vulnerable pero nunca lo muestra. Ella es muy extrovertida pero esconde su dolor, y en la segunda temporada realmente van a ver una versión un poco más introvertida, más tranquila", dijo la joven protagonista de 15 años y agregó: "Me pareció muy interesante ver cómo cambia su táctica. Lo único en lo que podía confiar era el aletiómetro y me mintió, así que estoy sola, estoy completamente sola. Lyra está en un lugar horrible y Will también así que es como si ambos fueran piezas de un rompecabezas que se complementan entre sí".

"His Dark Materials" (HBO).

Dos actores que tomarán mayor protagonismo en esta temporada son Lin-Manuel Miranda ("El regreso de Mary Poppins", "Hamilton"), que interpreta a Lee Scoresby, un aeronauta, y el recién llegado Andrew Scott ("Sherlock", "Fleabag"), que será el coronel John Parry, un marino y explorador, y el padre de Will Parry. Un dato que alegrará a los seguidores de Scott es que Phoebe Waller-Bridge, su compañera de "Fleabag", será Sayan Kötör, el daimonion de su personaje. Así que si reconocen esa voz, ¡ya saben quién es!

Andrew Scott - "His Dark Materials" (HBO).

Amir Wilson, el actor que interpreta a Will, contó su experiencia trabajando con Scott: "Tener a Andrew Scott como mi papá es un honor; cuando le dije a mi grupo de amigos que él iba a interpretar a mi papá todos dijeron "oh, él es el sacerdote hot". Cuando lo vi por primera vez fue genial, nos conocimos en el set y cuando estábamos filmando la pasamos muy bien. Es un tipo encantador, fue muy divertido trabajar con él".

Lin-Manuel Miranda - "His Dark Materials" (HBO).

Por último, la productora ejecutiva Jane Tranter y el guionista Jack Thorne hablaron de cómo impactó la pandemia de coronavirus en el rodaje de esta temporada: "Filmamos la temporada en 2019, en lo que parece ser literalmente otro mundo distinto al que vivimos hoy. Nuestro mayor desafío fue que mientras se emitía la primera temporada literalmente estábamos posproduciendo todo el tiempo, así que para arrancar la segunda temporada estábamos con el tiempo justo. Tradicionalmente tenés 12 meses entre una temporada y otra, y acá no tuvimos ese tiempo, así que fue todo un desafío para nosotros, Jack y todo el equipo de escritores estuvieron escribiendo como locos para llegar".

"His Dark Materials" (HBO).

Tranter también aclaró que trabajaron hasta último momento, cuando el gobierno del Reino Unido declaró la cuarentena total. "Desde marzo cada día en el set nos mirábamos las caras cada vez mas pálidas y preguntábamos cómo se sentían, si estaban bien, si tenían algún síntoma del COVID-19. Lo mas complejo de la posproducción es hacerlo de forma remota. Lo que sí nos pasó es que perdimos un episodio completo. Filmamos con James McAvoy por cuatro horas y luego tuvimos que cancelar todo, fue en la semana del 16 de marzo cuando se proclamó la cuarentena y todo tuvo que cerrar. En la posproducción tuvimos que editar todo ese episodio", concluyó.

Amir Wilson - "His Dark Materials" (HBO).

Esta segunda temporada de "His Dark Materials" sigue a Lyra en un viaje por un universo desconocido, donde conoce a Will, quien también escapa de un pasado complejo. La historia comienza después de que Lord Asriel abre un puente hacia un nuevo mundo. Perturbada por la muerte de su mejor amigo Lyra lo sigue, llegando a una misteriosa ciudad abandonada.

"His Dark Materials" (HBO).

Poco a poco, ella y su nuevo amigo Will descubren que sus destinos están relacionados. A lo largo de la jornada los jóvenes encuentran amenazas constantes y una guerra que comienza a armarse a su alrededor. Mientras tanto, la Sra. Coulter busca a Lyra para llevarla de vuelta a casa a cualquier costo. Deamons, hechiceras y otros elementos fantásticos marcan esta nueva temporada, que cuenta con el regreso de integrantes del elenco original, como Dafne Keen, Ruth Wilson, Amir Wilson, Ariyon Bakare, Andrew Scott, Will Keen, Ruta Gedmintas y Lin-Manuel Miranda, además de la llegada de Terence Stamp, Jade Anouka y Simone Kirby.

"His Dark Materials" (HBO).