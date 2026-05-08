José María Listorti contó la charla que tuvo con Marcelo Tinelli tras sus explosivos dichos: "Estaba..."

Sin embargo, lejos de alimentar cualquier enfrentamiento mediático, el conductor explicó que todo fue sacado de contexto y que jamás tuvo intención de cuestionar a quien fue su jefe durante tantos años. En diálogo con el programa Puro Show (El Trece), reveló que habló directamente con Marcelo Tinelli y dejó en claro que la relación entre ambos sigue siendo excelente.

“Hablé con Marcelo pero no pasa nada. Me llamó para pedirme disculpas por si nos habíamos sentido mal en esa época”, contó sorprendido por la actitud del conductor. Además, explicó que el tema surgió mientras debatían al aire cómo cambió el mundo del espectáculo con el paso de los años y cómo antes existían dinámicas muy distintas para las figuras de televisión. “Le dije que las charlas de radio son así. Empezamos a hablar de las diferencias que había antes entre los famosos”, señaló.

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En ese sentido, recordó que el disparador había sido una reflexión de Antonio Gasalla, quien tiempo atrás había mencionado las limitaciones que existían en otra época para los artistas. “Había escuchado a Gasalla decir que cuando él empezó no podía hacer nada y que ahora nos sorprendía que era todo lo contrario”, relató.

A partir de esa conversación, la locutora del programa les consultó cómo funcionaba esa lógica dentro de Videomatch y tanto él como Pachu Peña explicaron cuál era la idea que manejaba Tinelli en aquellos años de enorme éxito. “Contamos la ideología que tenía Marcelo, que decía que como éramos muchos no podíamos ir a hablar a lugares distintos porque nos tenían que ver en Videomatch”, explicó.

Además, remarcó que nunca habló desde el resentimiento ni desde una crítica. “Después las cosas cambiaron. Yo hablé de eso, de un cambio de paradigma de los medios. No fue una queja. Era una táctica de producción”, sostuvo.

Por otro lado, reveló que el conductor estaba más preocupado por cómo podían haber vivido ellos aquella etapa que molesto por los dichos. “Marcelo estaba dolido porque pensó que nosotros nos habíamos sentido mal en esa época, pero no estaba enojado”, aseguró.

De todos modos, José María Listorti admitió que hubo una situación puntual que sí le generó bronca en aquel momento: perder la posibilidad de hacer una publicidad importante. “Lo único que me dolió de lo que conté fue la publicidad, porque era mucha plata”, confesó entre risas.

Finalmente, le bajó el tono a toda la polémica y aclaró que sus dichos simplemente apuntaban a recordar una etapa distinta de la televisión argentina. “Después lo que conté era algo anecdótico”, concluyó.

Marcelo Tinelli y el equipo de VideoMatch

Cuál fue la inmediata reacción de Marcelo Tinelli luego del particular recuerdo de José María Listorti sobre sus años en VideoMatch

En medio de la repercusión que generaron sus declaraciones sobre la época de VideoMatch, José María Listorti y Pachu Peña recordaron cómo eran las reglas de trabajo durante aquellos años en el exitoso ciclo conducido por Marcelo Tinelli. Lo hicieron al aire de su programa en Radio Pop, donde contaron algunos detalles de los comienzos laborales junto al conductor.

Durante la charla, los humoristas revelaron que en ese momento existían ciertas limitaciones vinculadas a la exposición pública y explicaron que no podían participar en otros programas de televisión ni realizar campañas publicitarias, ya que la idea era preservar la imagen del elenco exclusivamente para el programa.

Incluso antes de que el fragmento comenzara a circular con fuerza en redes sociales, el propio Listorti ya imaginaba cuál podía ser la reacción de su exjefe al escuchar esas declaraciones. "Si Marcelo ve el recorte, le va a caer mal, pero él quería que la gente nos viera únicamente en el programa. Trabajar con él tenía diez mil cosas a favor y una sola en contra, que es esto que comento", expresó el conductor, anticipando la polémica que podía generarse.

Sin embargo, lejos de alimentar cualquier tipo de conflicto, Marcelo Tinelli salió rápidamente a responder desde sus redes sociales y dejó en claro el cariño que mantiene hacia ambos humoristas.

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"Jamás nada de lo que dice Listorti puede caerme mal. Lo amo a Josema y también a Pachu. No hay escándalo. Hay mucho amor y agradecimiento de mi parte hacia ellos. Todos en esta familia los queremos y nos hacen reír mucho siempre", escribió el conductor en su cuenta de X.

De esta manera, Tinelli buscó ponerle fin a las especulaciones y dejó en evidencia que, pese al revuelo generado por las declaraciones, la relación con José María Listorti y Pachu Peña continúa siendo afectuosa y cercana.