En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Pegó el portazo

Qué hace Valería Repetto: la hija de 40 años de Nicolás que decidió dejar su legado atrás

La drástica decisión de Valeria Repetto a los 40 años: qué hace y por qué se alejó de su padre. Enterate.

Qué hace Valería Repetto: la hija de 40 años de Nicolás que decidió dejar su legado atrás

Valeria, la heredera de Nicolás Repetto que siempre acompañó a su padre y trabajó a su lado, rompió con él tras décadas de trabajar codo a codo en la productora, la joven decidió que ya no podía más: renunció, cortó el cordón laboral y se lanzó al vacío.

Leé también El álbum del Mundial ya no será el mismo: la FIFA confirmó un cambio histórico
Durante décadas, el álbum del Mundial se convirtió en una tradición central para los fanáticos del fútbol en todo el mundo.

La hija "enigmática" del conductor decidió romper las cadenas de oro que la ataban al éxito de su progenitor para lanzarse a un vacío que hoy, a sus 40 años, la encuentra en una realidad diametralmente opuesta. Renunció al legado familiar, le dijo "no" a los flashes y desapareció del radar mediático para salvar su propia identidad. Lo que nadie sabía es que, detrás de esa sonrisa de vacaciones perfectas, Valeria libraba una batalla interna que casi la deja sin aire.

image

El costo de ser "la hija de" una de las figuras más poderosas del país fue una factura que su salud mental no pudo pagar. Valeria confesó haber vivido una "doble realidad" desgarradora: mientras el país idolatraba a su padre, ella sufría el acoso constante de los paparazzi que no la dejaban caminar en paz ni un solo día de su adolescencia. Esta presión invisible terminó por detonar una crisis profunda marcada por ataques de pánico paralizantes, niveles de estrés crónico y una ansiedad. Fue entonces cuando, en un acto de supervivencia heroico, decidió que el anonimato sería su única cura, alejándose de los privilegios del clan para buscar su propio sustento lejos de las cámaras.

image

La transformación no solo fue espiritual, sino también física y económica, Valeria y su marido, Hernán “Chino” Keen, padre de sus dos hijas, decidieron dar un salto al vacío: abrir un búnker de entrenamiento extremo en el corazón de Ingeniero Maschwitz. Abandonó su carrera como tripulante de cabina y se recluyó en un gimnasio de Crossfit donde el sudor, el esfuerzo bruto y la disciplina militar reemplazaron a las reuniones de producción. Hoy, a los 40 años, la heredera de Repetto ha esculpido un cuerpo de acero.

Actualmente, instalada en Escobar, coordina su vida familiar con la intensidad de una atleta de élite, habiendo logrado incluso podios en los torneos más brutales de la región, como el Southfit. Mientras su hermana Juana y su padre siguen bajo la lupa mediática, Valeria ha construido una fortaleza de bienestar donde el apellido ya no es un peso, sino una anécdota del pasado.

image

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Notas relacionadas
Furor en Netflix por el estreno de una nueva serie argentina y es la más esperada por todos
Qué es el Test del Árbol, para qué sirve y cómo se debe dibujar en una entrevista laboral
Astrología: qué es el Nodo Norte y por qué hoy es un día clave para encontrar tu propósito en tu signo
Banner Seguinos en google

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar