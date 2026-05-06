Netflix arrasa con el estreno de la nueva temporada su serie española más vista

Berlín y la dama del armiño Netflix 2 Foto: Gentileza Netflix.

Cómo será "Berlín y la dama del armiño", temporada 2

Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar La dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza.

Los ocho episodios de la serie, creada por Álex Pina (La casa de papel, Sky Rojo) y Esther Martínez Lobato (La casa de papel, Sky Rojo) están escritos por ellos mismos junto a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve y estarán dirigidos por Albert Pintó (Berlín, Nowhere, La casa de papel), David Barrocal (Sky Rojo, El refugio atómico) y José Manuel Cravioto (El refugio atómico, Diablero). La serie se ha rodado en localizaciones entre Sevilla, Madrid, San Sebastián, Peñíscola y otras localidades españolas.

Berlín y la dama del armiño Netflix 3 Foto: Gentileza Netflix.

El elenco principal de "Berlín y la dama del armiño"

Pedro Alonso (Berlín, La casa de papel), Michelle Jenner (Berlín, Isabel), Tristán Ulloa (Berlín, El caso Asunta), Begoña Vargas, (Berlín, Bienvenidos a Edén), Julio Peña Fernández (Berlín, El cautivo) y Joel Sánchez (Berlín, La favorita 1922) retoman sus papeles en esta nueva entrega, a la que se suman Inma Cuesta (El desorden que dejas) en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, José Luis García-Pérez (Honor) y Marta Nieto (Madre) como el Duque y la Duquesa de Málaga.

Netflix apuesta por el fenómeno de "La casa de papel"

Desde el final de La casa de papel, Netflix intentó expandir el universo creado por Álex Pina mediante historias derivadas que mantuvieran vivo el interés del público global.

Berlín y la dama del armiño Netflix 4 Foto: Gentileza Netflix.

La apuesta por Berlín resultó lógica. El personaje interpretado por Pedro Alonso se convirtió en uno de los favoritos de los espectadores gracias a su carisma, su inteligencia y su personalidad impredecible.

La primera entrega de Berlín consiguió un enorme impacto internacional y se posicionó rápidamente entre las series más vistas de Netflix en varios países. Con esta nueva temporada, la plataforma buscará repetir ese fenómeno.

Cuándo se estrena "Berlín y la dama del armiño" en Netflix

Netflix confirmó que los ocho episodios de Berlín y la dama del armiño se estrenarán el próximo 15 de mayo a nivel global.

Berlín y la dama del armiño Netflix 5 Foto: Gentileza Netflix.

La plataforma liberará todos los capítulos el mismo día, siguiendo el modelo habitual de binge watching que convirtió a muchas de sus producciones en fenómenos virales.

Con Sevilla como escenario, una obra de Da Vinci como excusa y una venganza personal como motor, la nueva historia promete elevar todavía más la escala del universo criminal iniciado por La casa de papel.

Tráiler oficial de "Berlín y la dama del armiño" en Netflix