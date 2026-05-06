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Netflix arrasa con el estreno de la nueva temporada su serie española más vista

Esta serie española llega a Netflix con ocho nuevos capítulos de su segunda temporada y anticipa un robo que cambiará todo en el universo de "La casa de papel".

Berlín y la dama del armiño estrena su segunda temporada el 15 de mayo. (Foto: Gentileza Netflix)

"Berlín y la dama del armiño" estrena su segunda temporada el 15 de mayo. (Foto: Gentileza Netflix)

"Berlín y la dama del armiño" ya activó la cuenta regresiva para uno de los estrenos más esperados del año. Netflix publicó el tráiler oficial de la nueva entrega del universo de "La casa de papel" y confirmó que el próximo 15 de mayo llegará una historia cargada de tensión, traiciones, venganza y un nuevo golpe maestro que tendrá a Sevilla como escenario principal.

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Qué ver en Netflix: la nueva miniserie de 3 episodios que está basada en hechos reales. (Foto: Archivo)

La producción creada por Álex Pina y Esther Martínez Lobato retomará el universo criminal que conquistó millones de espectadores en todo el mundo. Esta vez, el foco volverá a estar sobre Berlín, el personaje interpretado por Pedro Alonso, quien regresará junto a su banda para ejecutar un plan tan ambicioso como inesperado.

La plataforma reveló además nuevas imágenes oficiales y adelantó detalles de una trama que combinará arte, engaños y una sed de venganza que podría cambiarlo todo.

Berlín y su banda regresan con un nuevo plan maestro que comienza con el encargo que reciben del Duque de Málaga: robar la icónica obra de Leonardo Da Vinci, "La dama del armiño". Sevilla se convierte en el escenario de fondo para el mayor golpe de la historia, tan brillante que es toda una obra de arte.

Berlín y la dama del armiño Netflix 2
Foto: Gentileza Netflix.

Foto: Gentileza Netflix.

Cómo será "Berlín y la dama del armiño", temporada 2

Berlín y Damián reúnen a su banda, esta vez en Sevilla, para ejecutar un nuevo golpe maestro: fingir que van a robar La dama del armiño. ¿Fingir? ¿Y eso por qué? Porque en realidad, sus verdaderos objetivos son el Duque de Málaga y su esposa, un matrimonio que cree poder chantajear a Berlín. Lo que ellos no imaginan es que ese desafío despertará el lado más oscuro y rencoroso de Berlín, así como su sed de venganza.

Los ocho episodios de la serie, creada por Álex Pina (La casa de papel, Sky Rojo) y Esther Martínez Lobato (La casa de papel, Sky Rojo) están escritos por ellos mismos junto a David Barrocal, Lorena G. Maldonado, Itziar Sanjuán, Humberto Ortega y Luis Garrido Julve y estarán dirigidos por Albert Pintó (Berlín, Nowhere, La casa de papel), David Barrocal (Sky Rojo, El refugio atómico) y José Manuel Cravioto (El refugio atómico, Diablero). La serie se ha rodado en localizaciones entre Sevilla, Madrid, San Sebastián, Peñíscola y otras localidades españolas.

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Foto: Gentileza Netflix.

Foto: Gentileza Netflix.

El elenco principal de "Berlín y la dama del armiño"

Pedro Alonso (Berlín, La casa de papel), Michelle Jenner (Berlín, Isabel), Tristán Ulloa (Berlín, El caso Asunta), Begoña Vargas, (Berlín, Bienvenidos a Edén), Julio Peña Fernández (Berlín, El cautivo) y Joel Sánchez (Berlín, La favorita 1922) retoman sus papeles en esta nueva entrega, a la que se suman Inma Cuesta (El desorden que dejas) en el papel de Candela, nueva incorporación a la banda que le robará el corazón a Berlín, José Luis García-Pérez (Honor) y Marta Nieto (Madre) como el Duque y la Duquesa de Málaga.

Netflix apuesta por el fenómeno de "La casa de papel"

Desde el final de La casa de papel, Netflix intentó expandir el universo creado por Álex Pina mediante historias derivadas que mantuvieran vivo el interés del público global.

Berlín y la dama del armiño Netflix 4
Foto: Gentileza Netflix.

Foto: Gentileza Netflix.

La apuesta por Berlín resultó lógica. El personaje interpretado por Pedro Alonso se convirtió en uno de los favoritos de los espectadores gracias a su carisma, su inteligencia y su personalidad impredecible.

La primera entrega de Berlín consiguió un enorme impacto internacional y se posicionó rápidamente entre las series más vistas de Netflix en varios países. Con esta nueva temporada, la plataforma buscará repetir ese fenómeno.

Cuándo se estrena "Berlín y la dama del armiño" en Netflix

Netflix confirmó que los ocho episodios de Berlín y la dama del armiño se estrenarán el próximo 15 de mayo a nivel global.

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Foto: Gentileza Netflix.

Foto: Gentileza Netflix.

La plataforma liberará todos los capítulos el mismo día, siguiendo el modelo habitual de binge watching que convirtió a muchas de sus producciones en fenómenos virales.

Con Sevilla como escenario, una obra de Da Vinci como excusa y una venganza personal como motor, la nueva historia promete elevar todavía más la escala del universo criminal iniciado por La casa de papel.

Tráiler oficial de "Berlín y la dama del armiño" en Netflix

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