La impactante decisión que tomó la famosa conductora sobre su hijo, que murió hace pocos días

La historia fue revelada en su momento por el periodista Luis Olavarrieta, amigo cercano de Josemith, quien recordó aquella conversación como uno de los actos más maduros, desgarradores y sublimes que presenció. “Se lo encargó a la esposa de su papá”, relató.

Según su testimonio, Josemith fue plenamente consciente de que transitaba “un túnel sin retorno”, y decidió priorizar el bienestar emocional y futuro de su hijo por encima de cualquier conflicto o diferencia personal.

El vínculo entre Eugenia Alcántara y Juan Cristóbal habría sido profundamente sólido. Años después, la propia Eugenia expresó públicamente el enorme amor que sentía por él. “Hoy te llamo hijo y no cambiaría nada”, escribió en una emotiva publicación dedicada al adolescente.

La reciente muerte de Juan Cristóbal, ocurrida a los 16 años en México y rodeada de dolorosas circunstancias, volvió a poner el foco sobre esta historia de resiliencia, amor y decisiones extremas.