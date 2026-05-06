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La impactante decisión que tomó la famosa conductora sobre su hijo, que murió hace pocos días

Antes de morir, la famosa conductora tomó una decisión desgarradora sobre su hijo, que falleció hace pocos días y aún investigan las causas. Enterate.

La impactante decisión que tomó la famosa conductora sobre su hijo, que murió hace pocos días

A pocos días de la devastadora muerte de Juan Cristóbal Sforzina Bermúdez, el hijo de la recordada conductora y actriz venezolana Josemith Bermúdez, comenzó a resurgir uno de los capítulos más íntimos, conmovedores y desconocidos de su historia familiar: quién fue la persona elegida por la conductora para cuidar de su hijo cuando ella supo que enfrentaba un desenlace irreversible.

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Mientras luchaba contra el cáncer de ovario que finalmente terminó con su vida en 2021, Josemith tomó una decisión profundamente dolorosa pero cargada de amor maternal: dejó a Juan Cristóbal bajo el cuidado de Eugenia Alcántara, la nueva esposa de su exmarido y padre del adolescente.

Sí, en medio de su enfermedad terminal, la conductora tuvo la fortaleza de confiarle el futuro de su hijo a la mujer que compartía la vida con su expareja, en un gesto que conmovió profundamente a su círculo íntimo.

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La historia fue revelada en su momento por el periodista Luis Olavarrieta, amigo cercano de Josemith, quien recordó aquella conversación como uno de los actos más maduros, desgarradores y sublimes que presenció. “Se lo encargó a la esposa de su papá”, relató.

Según su testimonio, Josemith fue plenamente consciente de que transitaba “un túnel sin retorno”, y decidió priorizar el bienestar emocional y futuro de su hijo por encima de cualquier conflicto o diferencia personal.

El vínculo entre Eugenia Alcántara y Juan Cristóbal habría sido profundamente sólido. Años después, la propia Eugenia expresó públicamente el enorme amor que sentía por él. “Hoy te llamo hijo y no cambiaría nada”, escribió en una emotiva publicación dedicada al adolescente.

La reciente muerte de Juan Cristóbal, ocurrida a los 16 años en México y rodeada de dolorosas circunstancias, volvió a poner el foco sobre esta historia de resiliencia, amor y decisiones extremas.

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