El comentario de Moria Casán que descolocó al Turco Naim por su separación de Emilia Attias: "Estabas..."

Ese fue el pie ideal para que la diva comentara sin vueltas: “¡Qué bueno! Por eso te dije que estabas más divino cuando te separaste”.

El Turco Naim sonrió y siguió explicando su postura en la vida que tiene desde siempre: “Yo soy de soltar y mirar para adelante. Puede ser una virtud que voy descartando de mi memoria".

“No tenés caja negra porque sino te lo llevas de mochila, la caja negra es para los aviones”, le dijo la conductora al actor.

"Esto en cualquier ámbito me pasa. Yo salí del conservatorio y no volví más, salí de Videomastch y no volví más, ni siquiera a los aniversarios voy ni a nada”, concluyó el Turco Naim reafirmando su postura de dar vuelta de página sin problemas.

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Moria Casán tiró al aire un chisme filoso sobre Juana Viale

Moria Casán comentó los detalles de una charla en privado que tuvo con Juana Viale donde ella le confesaba lo que más le molestaba de los Martín Fierro de la Moda, evento en el que se terminó llevando el galardón de oro.

“Chisme mañanero del lunes: estábamos en la tapa de Caras y me dice (Juana) que lo que más la vampirizaba no era el hecho de ir a un evento sino de aguantarse el veneno del evento por el Martín Fierro de la Moda", comenzó la conductora.

Y agregó: “Decía que todo el mundo vibra mal y me lo comentaba por el Martín Fierro de la Moda. Me dijo que no podía creer que Fabián Medina Flores dijera que era la peor vestida. Yo le dije que eso se hace para el ida y vuelta para un show, y que lo iba a invitar al programa”.

La One remarcó del malestar de Juana Viale por el clima que se vivió en la última entrega del clásico galardó por parte de APTRA: “Estaba enojada con la vibra que había sentido de la gente del Martín Fierro”, concluyó picante.