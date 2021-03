La primera foto de Karina Gao en su casa y tras el reencuentro con su esposo e hijos

Karina Gao

“Karina volvió a su casa! Ahí está la fotito de Kari en su casa con sus mellis. La verdad que después de todo este tiempo en el sanatorio, donde estuvo tan complicada y no sabíamos qué podía pasar, verla ahora volver a su casa… Qué fuerza esa mujer! Qué fuerza!”, dijo Florencia Peña hoy en su programa y dio la gran noticia del alta de su cocinera, Karina Gao.

“Porque, realmente, la peleó por ella y por su hijito. Fue un caso que conmocionó a toda la Argentina. Le mandamos un beso enorme y ojalá la podamos tener en algún momento por zoom, aunque sea para saludarla”, agregó Flor.

La cocinera de "Flor de equipo" fue intubada a principios de febrero tras una complicación en su cuadro de COVID.

Fue el pasado 5 de febrero y tras una complicación pulmonar derivada del coronavirus, Gao debió ser inducida al coma para poder ser intubada y recibir asistencia respiratoria.

"Tuve muchos sueños raros...pero no sentía nada. No sufrí, no sentí dolor, sólo miedo los 15 minutos anteriores a que me intuben. El que sufre es que el que está despierto, nosotros dormidos no te enterás de nada. Es como un sueño, como dormir de noche de corrido", contó tras recibir el alta.